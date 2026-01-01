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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com PicoShare

O PicoShare é um serviço de compartilhamento de arquivos minimalista e de código aberto, projetado para fazer uma coisa bem: fazer upload de um arquivo e compartilhar um link de download direto. Ao contrário de plataformas completas de armazenamento em nuvem, o PicoShare não tem hierarquia de pastas, contas multiusuário e cotas de armazenamento — apenas uma única senha compartilhada que protege a interface de administração e uma URL pública limpa para cada arquivo que você compartilha. Os links podem ser configurados para expirar após um período de tempo configurável ou contagem de downloads, e links de upload para convidados permitem que colaboradores externos enviem arquivos para o seu servidor sem uma conta.

Hospedar o PicoShare em seu VPS significa que os arquivos compartilhados são armazenados em sua própria infraestrutura, sem nenhuma plataforma de terceiros entre você e seus destinatários, e nenhum arquivo é rejeitado por ser muito grande.

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O que você pode criar com {name}

PicoShare: principais recursos

Links de compartilhamento com expiração

Defina links para expirar após um período de tempo específico ou número de downloads, para que os arquivos compartilhados sejam removidos automaticamente assim que cumprirem seu propósito.

Links de upload para convidados

Gere links de upload únicos ou reutilizáveis para que colaboradores externos possam enviar arquivos para o seu servidor sem criar uma conta ou ver seus outros arquivos.

Sem limites de tamanho de arquivo

PicoShare não impõe restrições de tamanho ou tipo de arquivo, assim você pode compartilhar vídeos grandes, imagens de disco ou arquivos que serviços de nuvem rejeitariam.

Zero dependências externas

SQLite armazena todos os metadados localmente — sem servidor de banco de dados, sem Redis, sem workers em segundo plano — tornando todo o deploy um único container.

URLs de download direto

Cada arquivo compartilhado recebe uma URL de download direto limpa e permanente para que os destinatários façam o download sem navegar por uma interface web ou fazer login.

Por que executar PicoShare na Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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