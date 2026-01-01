O PicoShare é um serviço de compartilhamento de arquivos minimalista e de código aberto, projetado para fazer uma coisa bem: fazer upload de um arquivo e compartilhar um link de download direto. Ao contrário de plataformas completas de armazenamento em nuvem, o PicoShare não tem hierarquia de pastas, contas multiusuário e cotas de armazenamento — apenas uma única senha compartilhada que protege a interface de administração e uma URL pública limpa para cada arquivo que você compartilha. Os links podem ser configurados para expirar após um período de tempo configurável ou contagem de downloads, e links de upload para convidados permitem que colaboradores externos enviem arquivos para o seu servidor sem uma conta.

Hospedar o PicoShare em seu VPS significa que os arquivos compartilhados são armazenados em sua própria infraestrutura, sem nenhuma plataforma de terceiros entre você e seus destinatários, e nenhum arquivo é rejeitado por ser muito grande.