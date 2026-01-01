O FusionAuth é uma plataforma de gerenciamento de identidade e acesso de clientes construída especificamente para desenvolvedores — uma alternativa auto-hospedada a Auth0, Okta e Cognito que oferece OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, login social, autenticação multifator, login sem senha e uma API REST abrangente. Originalmente construída pela Inversoft para aplicativos de consumo de alto tráfego, ela escala de um único locatário para milhões de usuários na mesma implantação.

Auto-hospedar o FusionAuth em seu VPS mantém cada conta de usuário, hash de senha, token OAuth e log de auditoria dentro de sua própria infraestrutura, em vez de depender de um provedor de identidade de terceiros que poderia alterar preços ou termos. A Community Edition é totalmente gratuita e inclui os recursos principais de autenticação e autorização usados na maioria das implantações de produção.