Implante FusionAuth com instalação em um clique.
Plataforma autogerenciada de gerenciamento de identidade e acesso do cliente com OAuth, SAML, login social, MFA e uma API focada no desenvolvedor.
Escolha um plano VPS para FusionAuth
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com FusionAuth
O FusionAuth é uma plataforma de gerenciamento de identidade e acesso de clientes construída especificamente para desenvolvedores — uma alternativa auto-hospedada a Auth0, Okta e Cognito que oferece OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, login social, autenticação multifator, login sem senha e uma API REST abrangente. Originalmente construída pela Inversoft para aplicativos de consumo de alto tráfego, ela escala de um único locatário para milhões de usuários na mesma implantação.
Auto-hospedar o FusionAuth em seu VPS mantém cada conta de usuário, hash de senha, token OAuth e log de auditoria dentro de sua própria infraestrutura, em vez de depender de um provedor de identidade de terceiros que poderia alterar preços ou termos. A Community Edition é totalmente gratuita e inclui os recursos principais de autenticação e autorização usados na maioria das implantações de produção.
FusionAuth: principais recursos
OAuth, OIDC e SAML
Servidor completo OAuth 2.0, OpenID Connect e SAML 2.0 com fluxos de concessão de código de autorização, PKCE, dispositivo e credenciais de cliente pronto para uso.
Login social e corporativo
Login social nativo para Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn e Twitter, além de federação OIDC e SAML genérica para clientes empresariais.
Autenticação multifator
Aplicativos autenticadores TOTP, SMS, e-mail e chaves de acesso FIDO2 WebAuthn com políticas adaptativas que se ajustam com base em sinais de risco.
Multi-inquilino por natureza
Isole usuários, aplicativos e configurações em locatários separados para multi-tenancy SaaS, separação de clientes de agência ou contas de parceiros B2B.
Páginas de login com temas
Personalize as páginas de login, cadastro e gerenciamento de conta hospedadas com as cores da sua marca, logotipos e textos através de um editor de template Mustache.
REST API para tudo
Cada operação na interface de administração também está disponível através de uma API REST documentada e bibliotecas cliente dedicadas para Java, Node, Python, Go e muito mais.
Por que executar FusionAuth na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.