docassemble é uma plataforma gratuita de código aberto para a criação de entrevistas guiadas baseadas na web que coletam informações de usuários finais e montam documentos personalizados, contratos e formulários a partir das respostas. Autores escrevem a lógica da entrevista em YAML, modelos de documentos em Markdown ou DOCX, e estendem o comportamento com Python — sem precisar criar uma aplicação web personalizada.

Originalmente projetado para organizações de assistência jurídica e escritórios de advocacia que automatizam a captação de clientes e a elaboração de documentos, o docassemble agora impulsiona sistemas especialistas em conformidade, serviços governamentais e fluxos de trabalho de RH. A auto-hospedagem em um VPS mantém respostas de entrevistas confidenciais, documentos gerados e dados de clientes em uma infraestrutura que você controla, sem taxas por entrevista ou por usuário.