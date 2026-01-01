Implante docassemble com instalação de um clique.
Sistema especialista de código aberto para entrevistas guiadas e montagem automatizada de documentos, construído em Python, YAML e Markdown.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com docassemble
docassemble é uma plataforma gratuita de código aberto para a criação de entrevistas guiadas baseadas na web que coletam informações de usuários finais e montam documentos personalizados, contratos e formulários a partir das respostas. Autores escrevem a lógica da entrevista em YAML, modelos de documentos em Markdown ou DOCX, e estendem o comportamento com Python — sem precisar criar uma aplicação web personalizada.
Originalmente projetado para organizações de assistência jurídica e escritórios de advocacia que automatizam a captação de clientes e a elaboração de documentos, o docassemble agora impulsiona sistemas especialistas em conformidade, serviços governamentais e fluxos de trabalho de RH. A auto-hospedagem em um VPS mantém respostas de entrevistas confidenciais, documentos gerados e dados de clientes em uma infraestrutura que você controla, sem taxas por entrevista ou por usuário.
docassemble: principais recursos
Entrevistas Guiadas
Crie fluxos de perguntas ramificados em YAML que coletam a entrada do usuário através de formulários web acessíveis e otimizados para dispositivos móveis com lógica condicional.
Montagem de Documentos
Gerar documentos DOCX, PDF e RTF preenchidos a partir de respostas de entrevistas usando modelos Markdown ou Word com formatação automática.
Extensibilidade Python
Acesse o Python completo sempre que o YAML não for suficiente — chame APIs externas, execute cálculos ou integre-se a sistemas existentes.
Assinaturas Eletrônicas
Capture assinaturas em telas sensíveis ao toque e incorpore-as em documentos gerados sem serviços de assinatura eletrônica de terceiros.
Suporte multilíngue
Crie uma entrevista em vários idiomas com ferramentas de tradução integradas e formatação de data, número e moeda sensível ao local.
Playground integrado
Ambiente de desenvolvimento baseado em navegador com editor de código, teste em tempo real e gerenciamento de pacotes permite que os autores iterem sem um IDE separado.
Por que executar docassemble na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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