Copyparty é um servidor de arquivos auto-hospedado que reúne um número excepcional de recursos em um único contêiner, sem banco de dados externo. Ele serve arquivos via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP e TFTP simultaneamente, suporta uploads retomáveis em partes que sobrevivem a conexões interrompidas e inclui uma biblioteca de mídia completa com miniaturas, reprodução de áudio e pesquisa de texto completo.

Auto-hospedar o Copyparty em seu próprio VPS oferece uma plataforma privada de compartilhamento de arquivos que funciona com qualquer cliente padrão — de um navegador ao Windows Explorer e ao FileZilla — sem dependência de fornecedor ou taxas de armazenamento recorrentes. Como tudo é executado em um único contêiner com dados armazenados diretamente no sistema de arquivos, backups e migrações são simples.