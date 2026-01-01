Implante Copyparty com instalação em um clique.
Servidor de arquivos portátil com acesso HTTP, WebDAV, SFTP e FTP, uploads retomáveis e zero dependências de banco de dados.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Copyparty
Copyparty é um servidor de arquivos auto-hospedado que reúne um número excepcional de recursos em um único contêiner, sem banco de dados externo. Ele serve arquivos via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP e TFTP simultaneamente, suporta uploads retomáveis em partes que sobrevivem a conexões interrompidas e inclui uma biblioteca de mídia completa com miniaturas, reprodução de áudio e pesquisa de texto completo.
Auto-hospedar o Copyparty em seu próprio VPS oferece uma plataforma privada de compartilhamento de arquivos que funciona com qualquer cliente padrão — de um navegador ao Windows Explorer e ao FileZilla — sem dependência de fornecedor ou taxas de armazenamento recorrentes. Como tudo é executado em um único contêiner com dados armazenados diretamente no sistema de arquivos, backups e migrações são simples.
Copyparty: principais recursos
Acesso Multi-Protocolo
Servir arquivos simultaneamente via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP e TFTP para que cada cliente — navegador, gerenciador de arquivos ou ferramenta CLI — se conecte usando seu protocolo nativo.
Uploads Resumíveis
O suporte a upload em partes permite que grandes transferências de arquivos sejam retomadas automaticamente após interrupções de rede, sem recomeçar do início.
Biblioteca de Mídia integrada
Gera miniaturas automaticamente e extrai metadados para arquivos de áudio e vídeo, transformando seu servidor de arquivos em uma coleção de mídia navegável.
Deduplicação de Arquivos
A deduplicação baseada em hash detecta arquivos idênticos no upload e armazena apenas uma cópia, economizando espaço em disco sem nenhum esforço manual.
Não requer banco de dados
Todos os dados residem diretamente no sistema de arquivos — sem PostgreSQL, MySQL ou Redis para gerenciar, fazer backup ou migrar junto com seus arquivos.
Por que executar Copyparty na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.