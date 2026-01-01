Implante Hister com instalação de um clique.
Mecanismo de busca pessoal Local-first que indexa o texto completo do seu histórico de navegação e base de conhecimento.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Hister
Hister é um mecanismo de busca de código aberto que indexa automaticamente o texto completo dos sites que você visita, transformando seu histórico de navegação em uma base de conhecimento privada e pesquisável. Em vez de rolar por uma lista de histórico cronológica ou depender de mecanismos de busca remotos que criam perfis de cada consulta, o Hister permite que você encontre qualquer página que já leu usando seu conteúdo, não apenas seu título ou URL.
Hospedar o Hister por conta própria mantém seus dados de navegação, conteúdo indexado e consultas de busca inteiramente em seu servidor VPS. A mesma instância pode rastrear sites adicionais, indexar arquivos locais, expor um endpoint MCP a agentes de IA e atender a vários usuários — tudo sem enviar uma única consulta a um serviço de terceiros.
Hister: principais recursos
Índice de histórico de texto completo
Indexa automaticamente o conteúdo real das páginas que você visita para que você possa pesquisar pelo que foi escrito, e não apenas pela URL ou título.
Poderosa linguagem de consulta
Filtrar por domínio, intervalo de datas, idioma, tags e expressões de texto completo usando uma sintaxe de consulta dedicada construída para precisão.
Indexação de arquivos locais
Aponte o Hister para diretórios no seu servidor VPS para indexar notas, documentos e bases de conhecimento junto com seu histórico de navegação.
Rastreador integrado
Estenda o índice rastreando sites externos com um rastreador HTTP tradicional ou um navegador headless para páginas com uso intenso de JavaScript.
Suporte multiusuário
Hospede uma instância compartilhada para uma equipe ou comunidade local com índices por usuário e autenticação baseada em OAuth.
Integração de IA e MCP
Ative a busca semântica opcional e exponha os resultados a agentes de IA através de um endpoint do Model Context Protocol.
Por que executar Hister na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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