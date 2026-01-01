Hister é um mecanismo de busca de código aberto que indexa automaticamente o texto completo dos sites que você visita, transformando seu histórico de navegação em uma base de conhecimento privada e pesquisável. Em vez de rolar por uma lista de histórico cronológica ou depender de mecanismos de busca remotos que criam perfis de cada consulta, o Hister permite que você encontre qualquer página que já leu usando seu conteúdo, não apenas seu título ou URL.

Hospedar o Hister por conta própria mantém seus dados de navegação, conteúdo indexado e consultas de busca inteiramente em seu servidor VPS. A mesma instância pode rastrear sites adicionais, indexar arquivos locais, expor um endpoint MCP a agentes de IA e atender a vários usuários — tudo sem enviar uma única consulta a um serviço de terceiros.