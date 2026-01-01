Appsmith é uma plataforma low-code de código aberto líder que permite aos desenvolvedores criar ferramentas internas personalizadas, painéis administrativos e painéis de controle em horas, em vez de semanas. Uma biblioteca de widgets de arrastar e soltar, conectores nativos para mais de 25 bancos de dados e suporte completo a JavaScript para lógica de negócios significam que você pode entregar aplicações funcionais sem construir um frontend do zero ou esperar por ciclos de engenharia.

Hospedar o Appsmith em seu VPS mantém as credenciais do banco de dados, chaves de API e dados de negócios confidenciais inteiramente dentro da sua infraestrutura. Não há taxas por usuário, nenhum dado saindo da sua rede e controle total sobre políticas de acesso, estratégias de backup e escalabilidade à medida que seu portfólio de ferramentas internas cresce.