Implante o Appsmith em uma instalação de um clique.
Plataforma low-code de código aberto para criar ferramentas internas, painéis de administração e dashboards com velocidade de arrastar e soltar.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Appsmith
Appsmith é uma plataforma low-code de código aberto líder que permite aos desenvolvedores criar ferramentas internas personalizadas, painéis administrativos e painéis de controle em horas, em vez de semanas. Uma biblioteca de widgets de arrastar e soltar, conectores nativos para mais de 25 bancos de dados e suporte completo a JavaScript para lógica de negócios significam que você pode entregar aplicações funcionais sem construir um frontend do zero ou esperar por ciclos de engenharia.
Hospedar o Appsmith em seu VPS mantém as credenciais do banco de dados, chaves de API e dados de negócios confidenciais inteiramente dentro da sua infraestrutura. Não há taxas por usuário, nenhum dado saindo da sua rede e controle total sobre políticas de acesso, estratégias de backup e escalabilidade à medida que seu portfólio de ferramentas internas cresce.
Appsmith: principais recursos
Criador Visual de arrastar e soltar
Monte interfaces a partir de mais de 45 widgets pré-construídos, incluindo tabelas, gráficos, formulários e mapas, para que os desenvolvedores possam produzir ferramentas internas aprimoradas sem escrever código frontend.
25+ Conectores de Banco de dados
Conecte-se nativamente a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch e muito mais, além de qualquer API REST ou GraphQL, dando a você acesso direto a toda a sua pilha de dados a partir de uma única plataforma.
Lógica de Negócios JavaScript
Escreva JavaScript personalizado juntamente com componentes visuais para lidar com transformações de dados complexas, lógica condicional e fluxos de trabalho de várias etapas que ferramentas no-code não conseguem expressar.
Controle de Versão Baseado em Git
Acompanhe as mudanças no código do aplicativo no Git, permitindo revisões de código, reversões e fluxos de trabalho de desenvolvimento colaborativo que trazem disciplina de engenharia de software para ferramentas internas.
Controle de Acesso Baseado em Funções
Atribua permissões granulares no nível de aplicativo, página e widget para que as pessoas certas possam visualizar ou editar cada ferramenta sem expor operações confidenciais a toda a organização.
Por que executar Appsmith na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.