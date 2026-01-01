Implante JumpServer com instalação em um clique.
Plataforma de gerenciamento de acesso privilegiado de código aberto para acesso centralizado a SSH, RDP e banco de dados a toda a sua infraestrutura.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com JumpServer
JumpServer é uma plataforma de Gerenciamento de Acesso Privilegiado (PAM) de código aberto que fornece um gateway centralizado para acessar todos os ativos de infraestrutura — servidores, bancos de dados, clusters Kubernetes e dispositivos de rede. Em vez de distribuir chaves SSH ou compartilhar senhas diretamente, as equipes se autenticam através do JumpServer, que faz proxy de cada conexão, registra todas as atividades e grava sessões para fins de auditoria e conformidade. O acesso é governado por permissões baseadas em função e fluxos de trabalho de aprovação opcionais.
A auto-hospedagem do JumpServer mantém todas as gravações de sessão, logs de acesso e credenciais armazenadas em sua própria infraestrutura — fundamental para estruturas de conformidade como SOX, PCI-DSS e ISO 27001, que exigem trilhas de auditoria e prova de que o acesso a sistemas sensíveis é controlado e monitorado.
JumpServer: principais recursos
Gateway de acesso centralizado
Encaminhe todas as conexões SSH, RDP, VNC e de banco de dados através de um único proxy auditado, eliminando a exposição direta de credenciais a engenheiros.
Gravação e reprodução de sessão
Cada sessão privilegiada é gravada e pode ser reproduzida no navegador, fornecendo às equipes de segurança um rastro forense completo de toda a atividade da infraestrutura.
Controle de acesso baseado em função
Conceda aos usuários acesso a ativos específicos com permissões granulares e fluxos de trabalho de aprovação com tempo limitado para que as credenciais nunca sejam compartilhadas diretamente.
Suporte multi-protocolo
Gerencie servidores Linux via SSH, máquinas Windows via RDP ou VNC, bancos de dados relacionais, clusters Kubernetes e dispositivos de rede a partir de uma única plataforma.
Cofre de credenciais integrado
Armazene, rotacione e envie credenciais automaticamente para que os usuários se conectem através do JumpServer sem nunca saberem as senhas subjacentes.
Por que executar JumpServer na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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