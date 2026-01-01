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O que você pode criar com JumpServer

JumpServer é uma plataforma de Gerenciamento de Acesso Privilegiado (PAM) de código aberto que fornece um gateway centralizado para acessar todos os ativos de infraestrutura — servidores, bancos de dados, clusters Kubernetes e dispositivos de rede. Em vez de distribuir chaves SSH ou compartilhar senhas diretamente, as equipes se autenticam através do JumpServer, que faz proxy de cada conexão, registra todas as atividades e grava sessões para fins de auditoria e conformidade. O acesso é governado por permissões baseadas em função e fluxos de trabalho de aprovação opcionais.

A auto-hospedagem do JumpServer mantém todas as gravações de sessão, logs de acesso e credenciais armazenadas em sua própria infraestrutura — fundamental para estruturas de conformidade como SOX, PCI-DSS e ISO 27001, que exigem trilhas de auditoria e prova de que o acesso a sistemas sensíveis é controlado e monitorado.

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JumpServer: principais recursos

Gateway de acesso centralizado

Encaminhe todas as conexões SSH, RDP, VNC e de banco de dados através de um único proxy auditado, eliminando a exposição direta de credenciais a engenheiros.

Gravação e reprodução de sessão

Cada sessão privilegiada é gravada e pode ser reproduzida no navegador, fornecendo às equipes de segurança um rastro forense completo de toda a atividade da infraestrutura.

Controle de acesso baseado em função

Conceda aos usuários acesso a ativos específicos com permissões granulares e fluxos de trabalho de aprovação com tempo limitado para que as credenciais nunca sejam compartilhadas diretamente.

Suporte multi-protocolo

Gerencie servidores Linux via SSH, máquinas Windows via RDP ou VNC, bancos de dados relacionais, clusters Kubernetes e dispositivos de rede a partir de uma única plataforma.

Cofre de credenciais integrado

Armazene, rotacione e envie credenciais automaticamente para que os usuários se conectem através do JumpServer sem nunca saberem as senhas subjacentes.

Por que executar JumpServer na Hostinger?

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Maxim Shishkin
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Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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