JumpServer é uma plataforma de Gerenciamento de Acesso Privilegiado (PAM) de código aberto que fornece um gateway centralizado para acessar todos os ativos de infraestrutura — servidores, bancos de dados, clusters Kubernetes e dispositivos de rede. Em vez de distribuir chaves SSH ou compartilhar senhas diretamente, as equipes se autenticam através do JumpServer, que faz proxy de cada conexão, registra todas as atividades e grava sessões para fins de auditoria e conformidade. O acesso é governado por permissões baseadas em função e fluxos de trabalho de aprovação opcionais.

A auto-hospedagem do JumpServer mantém todas as gravações de sessão, logs de acesso e credenciais armazenadas em sua própria infraestrutura — fundamental para estruturas de conformidade como SOX, PCI-DSS e ISO 27001, que exigem trilhas de auditoria e prova de que o acesso a sistemas sensíveis é controlado e monitorado.