GlitchTip é uma plataforma de monitoramento de desempenho e rastreamento de erros de código aberto que funciona como um substituto direto para o Sentry. Cada SDK oficial do Sentry — para JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, dispositivos móveis e mais — funciona inalterado, bastando apontá-lo para o seu DSN do GlitchTip. A plataforma captura exceções não tratadas, contexto de breadcrumb, mapas de origem e rastreamento de lançamentos com o mesmo fluxo de trabalho e padrões de interface de usuário que os desenvolvedores já conhecem do Sentry.

Hospedar o GlitchTip em seu servidor VPS oferece todo o fluxo de trabalho de rastreamento de erros que você obteria do Sentry SaaS — mas com uma fração da pegada de recursos e sem cota por evento. O modo tudo-em-um de contêiner único lida com a ingestão, interface web e processamento em segundo plano sem serviços de worker separados.