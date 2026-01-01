Implante o GlitchTip com um clique.
Plataforma de monitoramento de desempenho e rastreamento de erros de código aberto totalmente compatível com os SDKs do Sentry — uma alternativa leve e auto-hospedada.
Escolha um plano VPS para GlitchTip
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com GlitchTip
GlitchTip é uma plataforma de monitoramento de desempenho e rastreamento de erros de código aberto que funciona como um substituto direto para o Sentry. Cada SDK oficial do Sentry — para JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, dispositivos móveis e mais — funciona inalterado, bastando apontá-lo para o seu DSN do GlitchTip. A plataforma captura exceções não tratadas, contexto de breadcrumb, mapas de origem e rastreamento de lançamentos com o mesmo fluxo de trabalho e padrões de interface de usuário que os desenvolvedores já conhecem do Sentry.
Hospedar o GlitchTip em seu servidor VPS oferece todo o fluxo de trabalho de rastreamento de erros que você obteria do Sentry SaaS — mas com uma fração da pegada de recursos e sem cota por evento. O modo tudo-em-um de contêiner único lida com a ingestão, interface web e processamento em segundo plano sem serviços de worker separados.
GlitchTip: principais recursos
API compatível com Sentry
Substituição direta para Sentry — cada SDK oficial do Sentry funciona inalterado ao apontá-lo para o seu DSN GlitchTip, sem necessidade de reescrever o código.
Captura e agrupamento de erros
Agrupamento inteligente de exceções semelhantes por assinatura de rastreamento de pilha elimina o ruído duplicado, exibindo cada problema único uma vez com histórico completo de eventos.
Source maps e lançamentos
Faça upload dos mapas de origem JavaScript para compilações de produção e marque os lançamentos para que os rastreamentos de pilha resolvam para as linhas de código-fonte originais e o rastreamento de regressão funcione de forma nativa.
Desempenho e Uptime
Monitoramento opcional de desempenho de transações e verificações de uptime complementam o rastreamento de erros com perfis de tempo de resposta e sondas de saúde externas.
Emitir notificações
Slack, Discord, Microsoft Teams, webhook genérico e alertas de e-mail disparam na primeira ocorrência, regressão e violação de limite para cada projeto.
Escopo da equipe e do projeto
Organize erros por projeto e equipe com permissões de função por usuário, para que os grupos de frontend, backend e mobile vejam apenas seus próprios fluxos de exceção.
Por que executar GlitchTip na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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