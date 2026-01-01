RomM é uma plataforma de gerenciamento de ROMs auto-hospedada abrangente que transforma arquivos de jogos espalhados em uma biblioteca organizada e pesquisável. Ele enriquece automaticamente sua coleção com capas, capturas de tela e descrições do IGDB e MobyGames, suportando centenas de plataformas, desde clássicos de arcade até consoles modernos.

Auto-hospedar o RomM significa que sua coleção de jogos permanece em sua própria infraestrutura — sem preocupações com termos de serviço de armazenamento em nuvem, sem limitação de largura de banda e sem taxas mensais. Você controla quem tem acesso, e sua biblioteca cresce sem limites à medida que você adiciona novas plataformas ou conjuntos de coleções completos.