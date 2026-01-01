Implante RomM com instalação em um clique.
Gerenciador de ROMs auto-hospedado que organiza coleções de jogos retrô com metadados, capas e jogabilidade baseada em navegador.
Escolha um plano VPS para RomM
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com RomM
RomM é uma plataforma de gerenciamento de ROMs auto-hospedada abrangente que transforma arquivos de jogos espalhados em uma biblioteca organizada e pesquisável. Ele enriquece automaticamente sua coleção com capas, capturas de tela e descrições do IGDB e MobyGames, suportando centenas de plataformas, desde clássicos de arcade até consoles modernos.
Auto-hospedar o RomM significa que sua coleção de jogos permanece em sua própria infraestrutura — sem preocupações com termos de serviço de armazenamento em nuvem, sem limitação de largura de banda e sem taxas mensais. Você controla quem tem acesso, e sua biblioteca cresce sem limites à medida que você adiciona novas plataformas ou conjuntos de coleções completos.
RomM: principais recursos
Metadados Automáticos
Busca capas, capturas de tela e descrições do IGDB e MobyGames, eliminando horas de catalogação manual para grandes coleções.
Jogabilidade no navegador
Jogue games diretamente no navegador via EmulatorJS e RuffleRS sem instalar emuladores em cada dispositivo.
Suporte a Múltiplas Plataformas
Organiza coleções que abrangem NES, SNES, PlayStation, arcade e centenas de outras plataformas sob uma interface unificada.
Permissões do Usuário
Controles de acesso granulares permitem que você compartilhe sua biblioteca com a família ou amigos, mantendo as funções administrativas restritas.
Agrupamento de jogos multiarquivos
Detecta e agrupa automaticamente títulos de vários discos, variantes regionais e revisões para que cada jogo apareça como uma única entrada.
Por que executar RomM na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.