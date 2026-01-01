Implante Apache Kvrocks em instalação com um clique.
Banco de dados chave-valor com protocolo Redis baseado em disco que armazena muito mais dados por gigabyte de RAM do que o Redis em memória.
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O que você pode criar com Apache Kvrocks
O Apache Kvrocks é um banco de dados chave-valor NoSQL distribuído que se comunica com o protocolo RESP do Redis, mas persiste os dados em disco através do RocksDB em vez de manter o conjunto completo de dados em memória. O resultado é um substituto direto para qualquer cliente Redis que armazena conjuntos de dados dramaticamente maiores no mesmo hardware, ideal para cargas de trabalho onde o Redis em memória se torna muito caro.
O Kvrocks suporta todos os principais tipos de dados do Redis, namespaces com tokens por inquilino, replicação assíncrona de binlog, Redis Sentinel para failover e um modo de cluster gerenciado centralmente. Hospedar o Kvrocks em um VPS oferece às aplicações um armazenamento persistente compatível com Redis, com controle total sobre o ajuste do RocksDB, compressão e layout de armazenamento, sem o preço de serviço gerenciado.
Apache Kvrocks: principais recursos
Compatível com o Protocolo Redis
Funciona com todas as bibliotecas cliente Redis ao usar o protocolo RESP padrão na porta 6666 — strings, hashes, listas, conjuntos, conjuntos ordenados, streams e bitmaps se comportam como Redis.
Armazenamento baseado em disco
O mecanismo RocksDB persiste o conjunto de dados completo no disco, assim a capacidade escala com o armazenamento em vez da RAM, frequentemente armazenando dezenas de vezes mais dados por VPS do que o Redis.
Espaços de nomes com Tokens
O suporte a namespace multi-inquilino atribui um token separado a cada banco de dados lógico para que uma única instância do Kvrocks possa ser compartilhada com segurança entre aplicações.
Replicação Assíncrona
A replicação de binlog estilo MySQL transmite gravações para réplicas para escalabilidade de leitura, backup e recuperação de desastres sem interromper o primário.
Cluster e Sentinela
O modo de cluster Redis nativo e a compatibilidade com Redis Sentinel permitem o sharding horizontal e o failover automático usando as ferramentas Redis existentes.
Por que executar Apache Kvrocks na Hostinger?
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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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