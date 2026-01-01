O Apache Kvrocks é um banco de dados chave-valor NoSQL distribuído que se comunica com o protocolo RESP do Redis, mas persiste os dados em disco através do RocksDB em vez de manter o conjunto completo de dados em memória. O resultado é um substituto direto para qualquer cliente Redis que armazena conjuntos de dados dramaticamente maiores no mesmo hardware, ideal para cargas de trabalho onde o Redis em memória se torna muito caro.

O Kvrocks suporta todos os principais tipos de dados do Redis, namespaces com tokens por inquilino, replicação assíncrona de binlog, Redis Sentinel para failover e um modo de cluster gerenciado centralmente. Hospedar o Kvrocks em um VPS oferece às aplicações um armazenamento persistente compatível com Redis, com controle total sobre o ajuste do RocksDB, compressão e layout de armazenamento, sem o preço de serviço gerenciado.