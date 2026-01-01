Implante Metabase com um clique.
Plataforma de business intelligence de código aberto que permite a qualquer membro da equipe explorar dados e criar dashboards sem SQL.
Escolha um plano VPS para Metabase
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.
O pagamento pode ser parcelado em até 12x
O que você pode criar com Metabase
O Metabase é uma plataforma de business intelligence de código aberto líder, confiável por mais de 40.000 empresas em todo o mundo. Seu construtor de consultas intuitivo permite que membros da equipe não técnicos explorem dados e criem painéis interativos sem escrever SQL, enquanto usuários avançados podem usar consultas nativas. Ele se conecta a mais de 20 bancos de dados, incluindo PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery e Snowflake, e suporta relatórios automatizados por e-mail e Slack.
Implantar o Metabase em seu próprio servidor VPS mantém dados de negócios confidenciais dentro do seu ambiente, elimina a precificação SaaS por usuário e fornece recursos dedicados para consultas complexas e grandes conjuntos de dados que desaceleram os serviços de análise cloud compartilhados.
Metabase: principais recursos
Construtor de Consultas No-SQL
Qualquer pessoa da equipe pode explorar dados e criar gráficos através de uma interface visual sem aprender a sintaxe SQL.
20+ Conectores de Banco de dados
Conecte-se a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake e muito mais através de um assistente de configuração guiado.
Painéis interativos
Combine gráficos, métricas e filtros em dashboards compartilháveis que se atualizam automaticamente com dados atualizados.
Relatórios Automatizados
Agende relatórios para serem entregues por e-mail ou Slack para que as partes interessadas sempre tenham informações atualizadas sem precisar fazer login.
Incorporação e Compartilhamento
Incorpore painéis em ferramentas externas ou compartilhe links públicos para análises voltadas para o cliente sem expor dados brutos.
Por que executar Metabase na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Localização recomendada do servidor:
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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