O Metabase é uma plataforma de business intelligence de código aberto líder, confiável por mais de 40.000 empresas em todo o mundo. Seu construtor de consultas intuitivo permite que membros da equipe não técnicos explorem dados e criem painéis interativos sem escrever SQL, enquanto usuários avançados podem usar consultas nativas. Ele se conecta a mais de 20 bancos de dados, incluindo PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery e Snowflake, e suporta relatórios automatizados por e-mail e Slack.

Implantar o Metabase em seu próprio servidor VPS mantém dados de negócios confidenciais dentro do seu ambiente, elimina a precificação SaaS por usuário e fornece recursos dedicados para consultas complexas e grandes conjuntos de dados que desaceleram os serviços de análise cloud compartilhados.