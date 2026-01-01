Implante withoutbg com instalação de um clique.
Ferramenta de remoção de fundo com IA auto-hospedada que processa imagens localmente, sem dependência de nuvem ou taxas por imagem.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com withoutbg
withoutbg é um aplicativo de remoção de fundo auto-hospedado com IA que executa um pipeline de modelo ONNX de quatro estágios inteiramente no seu próprio servidor. Ele oferece uma interface web de arrastar e soltar para remover fundos de fotos de produtos, retratos e imagens de marketing — sem enviar arquivos para um serviço de nuvem ou pagar taxas por imagem. O pipeline combina segmentação ISNet, orientação Depth Anything V2, Focus Matting e um modelo refinador para produzir resultados limpos e com fundo transparente a partir apenas da inferência da CPU.
Todos os pesos do modelo são empacotados dentro da imagem Docker, então não há nada para configurar além de implantar o contêiner — sem downloads de modelo, sem GPU necessária, sem chamadas de API externas no caminho de processamento.
withoutbg: principais recursos
Pipeline de modelo de IA local
Executa todo o processamento de remoção de fundo no seu próprio servidor usando modelos ONNX empacotados — nenhuma imagem é enviada para um serviço de nuvem externo.
Processamento de quatro estágios
A segmentação ISNet, a orientação Depth Anything V2, o Focus Matting e um modelo refinador trabalham juntos para produzir bordas limpas em cabelos, pelos e assuntos complexos.
Não é necessário GPU
Inferência ONNX baseada em CPU significa que qualquer VPS padrão pode executar o pipeline completo do modelo sem hardware de GPU ou configuração CUDA.
Interface de usuário web de arrastar e soltar
A interface baseada em React permite que os usuários arrastem e soltem imagens e baixem resultados com fundo transparente nos formatos PNG, JPEG ou WebP, sem nenhuma configuração.
Sem taxas por imagem
A auto-hospedagem elimina as cobranças por imagem de APIs de remoção de fundo SaaS — processar imagens ilimitadas a um custo fixo de VPS.
Por que executar withoutbg na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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