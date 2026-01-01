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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com withoutbg

withoutbg é um aplicativo de remoção de fundo auto-hospedado com IA que executa um pipeline de modelo ONNX de quatro estágios inteiramente no seu próprio servidor. Ele oferece uma interface web de arrastar e soltar para remover fundos de fotos de produtos, retratos e imagens de marketing — sem enviar arquivos para um serviço de nuvem ou pagar taxas por imagem. O pipeline combina segmentação ISNet, orientação Depth Anything V2, Focus Matting e um modelo refinador para produzir resultados limpos e com fundo transparente a partir apenas da inferência da CPU.

Todos os pesos do modelo são empacotados dentro da imagem Docker, então não há nada para configurar além de implantar o contêiner — sem downloads de modelo, sem GPU necessária, sem chamadas de API externas no caminho de processamento.

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O que você pode criar com {name}

withoutbg: principais recursos

Pipeline de modelo de IA local

Executa todo o processamento de remoção de fundo no seu próprio servidor usando modelos ONNX empacotados — nenhuma imagem é enviada para um serviço de nuvem externo.

Processamento de quatro estágios

A segmentação ISNet, a orientação Depth Anything V2, o Focus Matting e um modelo refinador trabalham juntos para produzir bordas limpas em cabelos, pelos e assuntos complexos.

Não é necessário GPU

Inferência ONNX baseada em CPU significa que qualquer VPS padrão pode executar o pipeline completo do modelo sem hardware de GPU ou configuração CUDA.

Interface de usuário web de arrastar e soltar

A interface baseada em React permite que os usuários arrastem e soltem imagens e baixem resultados com fundo transparente nos formatos PNG, JPEG ou WebP, sem nenhuma configuração.

Sem taxas por imagem

A auto-hospedagem elimina as cobranças por imagem de APIs de remoção de fundo SaaS — processar imagens ilimitadas a um custo fixo de VPS.

Por que executar withoutbg na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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