withoutbg é um aplicativo de remoção de fundo auto-hospedado com IA que executa um pipeline de modelo ONNX de quatro estágios inteiramente no seu próprio servidor. Ele oferece uma interface web de arrastar e soltar para remover fundos de fotos de produtos, retratos e imagens de marketing — sem enviar arquivos para um serviço de nuvem ou pagar taxas por imagem. O pipeline combina segmentação ISNet, orientação Depth Anything V2, Focus Matting e um modelo refinador para produzir resultados limpos e com fundo transparente a partir apenas da inferência da CPU.

Todos os pesos do modelo são empacotados dentro da imagem Docker, então não há nada para configurar além de implantar o contêiner — sem downloads de modelo, sem GPU necessária, sem chamadas de API externas no caminho de processamento.