Implante OneDev em uma instalação com um clique.
Plataforma DevOps completa auto-hospedada que reúne hospedagem Git, pipelines CI/CD, quadros kanban e registro de pacotes.
Escolha um plano VPS para OneDev
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OneDev
O OneDev é uma plataforma DevOps auto-hospedada completa que reúne hospedagem Git, automação CI/CD, gerenciamento de problemas, quadros kanban e um registro de pacotes em uma única aplicação. Seu construtor visual de pipelines e recursos de inteligência de código a tornam acessível a desenvolvedores sem grande expertise em DevOps, enquanto a linguagem de consulta avançada oferece aos usuários avançados controle preciso sobre builds, problemas e commits.
Hospedar o OneDev em seu VPS significa ter desenvolvedores ilimitados com um custo de infraestrutura fixo, além de total controle sobre seu código-fonte e artefatos de build. Este modelo inclui PostgreSQL para armazenamento de dados confiável e acesso ao socket do Docker para que o OneDev possa executar jobs de CI/CD diretamente em seu servidor.
OneDev: principais recursos
Hospedagem Git e Revisão de Código
Servidor Git completo com visualização avançada de diferenças, proteção de branch e controles de estratégia de mesclagem para revisão de código estruturada.
Criador Visual de CI/CD
Crie e visualize pipelines sem escrever YAML do zero — etapas de arrastar e soltar com exportação completa de YAML para controle de versão.
Kanban e Rastreamento de Problemas
Quadros kanban integrados e rastreador de problemas com campos personalizados e uma linguagem de consulta avançada para filtragem precisa.
Registro de Pacotes
Hospede imagens Docker e outros artefatos de build no registro integrado junto com seu código e pipelines.
Código Inteligência
A navegação de símbolos e a pesquisa semântica de código ajudam os desenvolvedores a entender bases de código desconhecidas mais rápido.
Por que executar OneDev na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.