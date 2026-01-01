O OneDev é uma plataforma DevOps auto-hospedada completa que reúne hospedagem Git, automação CI/CD, gerenciamento de problemas, quadros kanban e um registro de pacotes em uma única aplicação. Seu construtor visual de pipelines e recursos de inteligência de código a tornam acessível a desenvolvedores sem grande expertise em DevOps, enquanto a linguagem de consulta avançada oferece aos usuários avançados controle preciso sobre builds, problemas e commits.

Hospedar o OneDev em seu VPS significa ter desenvolvedores ilimitados com um custo de infraestrutura fixo, além de total controle sobre seu código-fonte e artefatos de build. Este modelo inclui PostgreSQL para armazenamento de dados confiável e acesso ao socket do Docker para que o OneDev possa executar jobs de CI/CD diretamente em seu servidor.