Implante o Zipline com instalação em um clique.
Servidor de upload de arquivos e imagens compatível com ShareX, com um painel elegante e encurtador de links integrado.
Escolha um plano VPS para Zipline
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Zipline
Zipline é um servidor de upload de arquivos e imagens auto-hospedado, projetado para usuários avançados que precisam de compartilhamento rápido e confiável com controle total sobre seus dados. Ele suporta ShareX, Flameshot e outras ferramentas de captura de tela prontas para uso, tornando-o um substituto perfeito para serviços de upload baseados em nuvem como Imgur ou file.io.
Além de uploads simples, o Zipline inclui encurtamento de URL, pastas de código, organização de pastas, personalização de incorporação e gerenciamento de usuários. A auto-hospedagem em seu próprio Servidor VPS significa armazenamento ilimitado, sem restrições de tamanho de arquivo e privacidade completa para cada upload.
Zipline: principais recursos
Integração ShareX
Suporte nativo para ShareX, Flameshot e uploader personalizado permite que você capture e compartilhe capturas de tela em segundos.
Encurtador de URL integrado
Encurte links junto com envios de arquivos a partir de um único painel, sem precisar de um serviço separado.
Gerenciamento de usuários
Crie várias contas com cotas de upload individuais, permissões e bibliotecas de arquivos separadas.
Incorporar personalização
Personalize incorporações OpenGraph para que links compartilhados exibam prévias ricas no Discord, Slack e redes sociais.
Repositório de código
Compartilhe trechos de código com destaque de sintaxe, detecção automática de linguagem e opções de expiração.
Por que executar Zipline na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.