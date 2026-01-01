Zipline é um servidor de upload de arquivos e imagens auto-hospedado, projetado para usuários avançados que precisam de compartilhamento rápido e confiável com controle total sobre seus dados. Ele suporta ShareX, Flameshot e outras ferramentas de captura de tela prontas para uso, tornando-o um substituto perfeito para serviços de upload baseados em nuvem como Imgur ou file.io.

Além de uploads simples, o Zipline inclui encurtamento de URL, pastas de código, organização de pastas, personalização de incorporação e gerenciamento de usuários. A auto-hospedagem em seu próprio Servidor VPS significa armazenamento ilimitado, sem restrições de tamanho de arquivo e privacidade completa para cada upload.