Scoold é uma plataforma de perguntas e respostas (Q&A) e compartilhamento de conhecimento de código aberto, inspirada no Stack Overflow, construída especificamente para equipes, escolas e organizações que precisam de um local estruturado para capturar perguntas, respostas e conhecimento tribal. O frontend Spring Boot de JAR único é emparelhado com o backend Para, que lida com autenticação, pesquisa e persistência e é fornecido neste deploy com um armazenamento H2 incorporado pronto para uso na primeira inicialização.

A auto-hospedagem do Scoold mantém cada pergunta, resposta, voto e identidade de usuário em seu próprio VPS, em vez de um serviço de Q&A SaaS de terceiros. Não há taxas por usuário, nenhum bloqueio de fornecedor em sua base de conhecimento, e a licença Apache 2.0 permite que você ajuste as regras de votação, emblemas, espaços e provedores de autenticação para corresponder à forma como sua equipe realmente trabalha.