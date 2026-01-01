Implante o Scoold com um clique.
Plataforma de perguntas e respostas auto-hospedada no estilo Stack Overflow para equipes, salas de aula e compartilhamento de conhecimento interno.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Scoold
Scoold é uma plataforma de perguntas e respostas (Q&A) e compartilhamento de conhecimento de código aberto, inspirada no Stack Overflow, construída especificamente para equipes, escolas e organizações que precisam de um local estruturado para capturar perguntas, respostas e conhecimento tribal. O frontend Spring Boot de JAR único é emparelhado com o backend Para, que lida com autenticação, pesquisa e persistência e é fornecido neste deploy com um armazenamento H2 incorporado pronto para uso na primeira inicialização.
A auto-hospedagem do Scoold mantém cada pergunta, resposta, voto e identidade de usuário em seu próprio VPS, em vez de um serviço de Q&A SaaS de terceiros. Não há taxas por usuário, nenhum bloqueio de fornecedor em sua base de conhecimento, e a licença Apache 2.0 permite que você ajuste as regras de votação, emblemas, espaços e provedores de autenticação para corresponder à forma como sua equipe realmente trabalha.
Scoold: principais recursos
Fluxo de trabalho do Stack Overflow
Votação, respostas aceitas, reputação, distintivos e tags dão aos colaboradores o mesmo fluxo familiar de perguntas e respostas do Stack Overflow público, sem curva de aprendizado para novos membros da equipe.
Espaços para equipes
Agrupe perguntas e usuários em Espaços isolados para que engenharia, suporte e RH possam compartilhar uma única instalação do Scoold sem que o conteúdo deles se misture.
Agrupado para backend
O servidor de aplicação Para é implantado junto com o Scoold e auto-inicializado na primeira inicialização, assim, autenticação, pesquisa e armazenamento funcionam de imediato sem nenhuma configuração separada.
Login social e LDAP
Faça login com Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, ou e-mail e senha — escolha os provedores de identidade que sua organização já usa sem escrever código de autenticação personalizado.
Markdown e blocos de código
GitHub-flavored markdown com blocos de código com destaque de sintaxe, tabelas, listas de tarefas e emojis torna o Scoold uma opção natural para equipes de engenharia que documentam problemas e soluções técnicas.
REST API e webhooks
Uma interface REST OpenAPI 3.0 e webhooks assinados permitem que você automatize relatórios, importe conteúdo legado de perguntas e respostas e integre o Scoold a chats, Zapier ou à sua própria automação.
Por que executar Scoold na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.