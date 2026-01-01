Implante o DSpace com um clique.
Repositório institucional de código aberto para preservar e compartilhar pesquisas acadêmicas, teses e coleções digitais.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com DSpace
DSpace é a plataforma de repositório de código aberto mais utilizada no mundo, alimentando mais de 2.000 repositórios institucionais em universidades, bibliotecas, museus e organizações de pesquisa. Ela captura, organiza e preserva materiais digitais de qualquer formato — artigos, teses, conjuntos de dados, imagens e áudio — com metadados Dublin Core ricos e identificadores Handle persistentes para citação permanente.
Hospedar o DSpace em seu próprio VPS mantém a propriedade total do conteúdo acadêmico, políticas de preservação e regras de acesso internamente. A API REST empacotada, interface Angular, camada de descoberta Solr e endpoint OAI-PMH fornecem às instituições uma pilha de repositório completa sem taxas SaaS recorrentes ou dependência de fornecedor.
DSpace: principais recursos
Versionamento de item
Acompanhe múltiplas versões de artigos, conjuntos de dados e teses para que pesquisadores possam atualizar as submissões sem perder o histórico de citações.
Coleta OAI-PMH
Endpoint OAI-PMH integrado expõe metadados ao Google Scholar, BASE e outros agregadores para descoberta global.
Lidar com IDs persistentes
Cada item recebe um identificador Handle.net permanente para que os links sobrevivam a mudanças de URL e a rebranding institucional.
Pesquisa com Solr
Backend Solr dedicado oferece navegação facetada, pesquisa de texto completo e estatísticas de uso em milhões de itens.
Fluxos de trabalho configuráveis
Os fluxos de trabalho de submissão por coleção com etapas de revisão editorial se adaptam às políticas de faculdade, biblioteca e departamento.
COAR Notify pronto
Suporte nativo para protocolos COAR Notify conecta seu repositório ao ecossistema emergente de revisão por pares aberta.
Por que executar DSpace na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronização Anki auto-hospedado com suporte a múltiplos usuários, backups e painel web