Implante Iceshrimp com um clique.
Rede social ActivityPub descentralizada construída em .NET, sucedendo o Misskey com um backend mais rápido e enxuto.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Iceshrimp
Iceshrimp.NET é uma reescrita completa do servidor fediverso Iceshrimp, trocando a pilha original Node.js por um backend .NET moderno e um frontend Blazor WebAssembly. O resultado é uma rede social federada que executa ActivityPub com uma fração da pegada de memória e CPU de servidores da família Misskey, enquanto permanece totalmente compatível com o fediverso mais amplo.
Hospedar o Iceshrimp em seu VPS mantém sua comunidade, conteúdo e políticas de moderação sob seu controle — sem feeds algorítmicos, sem publicidade e sem bloqueio de plataforma. Uma API compatível com Mastodon também permite que os usuários mantenham seus clientes móveis e web favoritos.
Iceshrimp: principais recursos
Federação ActivityPub
Conecta-se nativamente com Mastodon, Misskey, Pleroma e o restante do fediverso para que seus usuários possam seguir e interagir em milhares de servidores independentes.
API compatível com Mastodon
Suporte direto para clientes populares do Mastodon como Elk, Phanpy, Ice Cubes e Tusky significa que os usuários mantêm os aplicativos que já adoram.
Backend .NET Enxuto
O novo backend .NET é significativamente mais rápido e mais eficiente em recursos do que os servidores da família Misskey, tornando planos de VPS menores viáveis para hospedagem federada.
Prévia Pública Configurável
Uma prévia pública apenas em HTML permite que visitantes que não fizeram login naveguem por conteúdo local sem expor o aplicativo cliente completo, com controles granulares sobre o que é exibido.
Listas de Busca e Bloqueio Autorizadas
O suporte integrado para busca autorizada, modos de federação de lista de bloqueio ou lista de permissões, e validação de assinatura configurável oferece aos administradores ferramentas de moderação robustas.
Migração de Iceshrimp-JS
Um caminho de upgrade bem suportado significa que as instâncias existentes do Iceshrimp-JS podem migrar para o novo backend sem perder contas, posts ou seguidores.
Por que executar Iceshrimp na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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