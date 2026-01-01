Iceshrimp.NET é uma reescrita completa do servidor fediverso Iceshrimp, trocando a pilha original Node.js por um backend .NET moderno e um frontend Blazor WebAssembly. O resultado é uma rede social federada que executa ActivityPub com uma fração da pegada de memória e CPU de servidores da família Misskey, enquanto permanece totalmente compatível com o fediverso mais amplo.

Hospedar o Iceshrimp em seu VPS mantém sua comunidade, conteúdo e políticas de moderação sob seu controle — sem feeds algorítmicos, sem publicidade e sem bloqueio de plataforma. Uma API compatível com Mastodon também permite que os usuários mantenham seus clientes móveis e web favoritos.