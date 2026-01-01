Implante MQTTX com instalação de um clique.
Cliente MQTT 5.0 baseado em navegador para depurar brokers e testar conexões IoT WebSocket sem instalações locais.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com MQTTX
O MQTTX Web é um cliente MQTT 5.0 de código aberto da EMQX que roda inteiramente no navegador, permitindo que engenheiros se conectem a qualquer broker MQTT via WebSocket para inspecionar tópicos, publicar payloads e validar fluxos de mensagens IoT em segundos. Ao contrário da edição para desktop, o MQTTX Web não requer instalador — abrir a URL implantada é tudo o que as equipes precisam para começar a depurar brokers de qualquer laptop ou tablet.
Hospedar o MQTTX Web em seu próprio VPS coloca um cliente WebSocket privado e sempre disponível em uma URL que sua equipe controla, sem que nenhum endpoint hospedado por terceiros registre suas credenciais de broker e sem dependência da instância pública emqx.io. Os perfis de conexão são armazenados localmente em cada navegador, portanto, a própria implantação é sem estado e fácil de atualizar.
MQTTX: principais recursos
Suporte completo MQTT 5.0
Teste todos os recursos do MQTT 5.0, incluindo propriedades, códigos de razão, assinaturas compartilhadas e padrões de solicitação-resposta, contra qualquer broker compatível.
Conectividade WebSocket
Conecte-se a brokers MQTT via WS e WSS diretamente do navegador, ideal para validar gateways IoT e clientes web que dependem do transporte WebSocket.
Espaço de trabalho multi-corretora
Salvar e alternar entre perfis de conexão para ambientes de produção, staging e brokers locais sem sair da aba ou reconfigurar as credenciais a cada vez.
Publicação e assinatura de tópico
Assine tópicos curinga, publique payloads JSON, de texto simples ou Base64 e inspecione o histórico de mensagens com metadados de QoS, retidos e de carimbo de data/hora.
Acesso sem instalação
Compartilhe a URL implantada com sua equipe para dar a cada engenheiro um cliente MQTT sem distribuir binários de desktop ou gerenciar versões de pacotes.
Armazenamento de dados do lado do cliente
As configurações de conexão e o histórico de mensagens permanecem no navegador via localStorage, então o servidor não retém credenciais de broker e permanece sem estado entre atualizações.
Por que executar MQTTX na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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