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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com MQTTX

O MQTTX Web é um cliente MQTT 5.0 de código aberto da EMQX que roda inteiramente no navegador, permitindo que engenheiros se conectem a qualquer broker MQTT via WebSocket para inspecionar tópicos, publicar payloads e validar fluxos de mensagens IoT em segundos. Ao contrário da edição para desktop, o MQTTX Web não requer instalador — abrir a URL implantada é tudo o que as equipes precisam para começar a depurar brokers de qualquer laptop ou tablet.

Hospedar o MQTTX Web em seu próprio VPS coloca um cliente WebSocket privado e sempre disponível em uma URL que sua equipe controla, sem que nenhum endpoint hospedado por terceiros registre suas credenciais de broker e sem dependência da instância pública emqx.io. Os perfis de conexão são armazenados localmente em cada navegador, portanto, a própria implantação é sem estado e fácil de atualizar.

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O que você pode criar com {name}

MQTTX: principais recursos

Suporte completo MQTT 5.0

Teste todos os recursos do MQTT 5.0, incluindo propriedades, códigos de razão, assinaturas compartilhadas e padrões de solicitação-resposta, contra qualquer broker compatível.

Conectividade WebSocket

Conecte-se a brokers MQTT via WS e WSS diretamente do navegador, ideal para validar gateways IoT e clientes web que dependem do transporte WebSocket.

Espaço de trabalho multi-corretora

Salvar e alternar entre perfis de conexão para ambientes de produção, staging e brokers locais sem sair da aba ou reconfigurar as credenciais a cada vez.

Publicação e assinatura de tópico

Assine tópicos curinga, publique payloads JSON, de texto simples ou Base64 e inspecione o histórico de mensagens com metadados de QoS, retidos e de carimbo de data/hora.

Acesso sem instalação

Compartilhe a URL implantada com sua equipe para dar a cada engenheiro um cliente MQTT sem distribuir binários de desktop ou gerenciar versões de pacotes.

Armazenamento de dados do lado do cliente

As configurações de conexão e o histórico de mensagens permanecem no navegador via localStorage, então o servidor não retém credenciais de broker e permanece sem estado entre atualizações.

Por que executar MQTTX na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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