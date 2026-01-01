O MQTTX Web é um cliente MQTT 5.0 de código aberto da EMQX que roda inteiramente no navegador, permitindo que engenheiros se conectem a qualquer broker MQTT via WebSocket para inspecionar tópicos, publicar payloads e validar fluxos de mensagens IoT em segundos. Ao contrário da edição para desktop, o MQTTX Web não requer instalador — abrir a URL implantada é tudo o que as equipes precisam para começar a depurar brokers de qualquer laptop ou tablet.

Hospedar o MQTTX Web em seu próprio VPS coloca um cliente WebSocket privado e sempre disponível em uma URL que sua equipe controla, sem que nenhum endpoint hospedado por terceiros registre suas credenciais de broker e sem dependência da instância pública emqx.io. Os perfis de conexão são armazenados localmente em cada navegador, portanto, a própria implantação é sem estado e fácil de atualizar.