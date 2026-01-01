Implante Text Generation Web UI com instalação em um clique.
Interface web rica em recursos para executar LLMs locais com suporte para GGUF, GPTQ e AWQ em CPU ou GPU.
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O que você pode criar com Text Generation Web UI
A Text Generation Web UI é uma interface de código aberto baseada em Gradio para carregar, executar e interagir com grandes modelos de linguagem localmente. Ela suporta mais formatos de modelo do que praticamente qualquer outro frontend LLM auto-hospedado — incluindo GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 e Transformers — tornando-a a ferramenta principal para usuários que trabalham com diversos arquivos de modelo do HuggingFace e precisam de controle total sobre os parâmetros de inferência.
Esta implantação usa a compilação otimizada para CPU, que executa modelos GGUF quantizados via backend llama.cpp — prática em qualquer VPS sem uma GPU dedicada. Coloque qualquer arquivo de modelo GGUF no volume de modelos e ele aparecerá na aba Modelos, pronto para carregar. A auto-hospedagem mantém suas conversas, prompts de sistema e quaisquer documentos que você compartilha com o modelo em sua própria infraestrutura.
Text Generation Web UI: principais recursos
Suporte a modelos multiformato
Carregue modelos GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 e Transformers da mesma interface sem reconfigurar backends ou reconstruir o contêiner.
Bate-papo, instruções e caderno
Três modos de interação distintos cobrem conversas multi-turno, tarefas estruturadas de prompt-resposta e geração de texto livre em uma única ferramenta.
Sistema de personagens e personas
Defina cartões de personagem de IA detalhados com histórias de fundo, diálogos de exemplo e avatares para moldar o comportamento do modelo entre sessões.
API compatível com OpenAI
Habilite a API REST opcional na porta 5000 para conectar aplicações externas usando bibliotecas cliente padrão da OpenAI sem alterações no código.
Ecossistema de extensões
Extensões da comunidade adicionam recursos como memória de longo prazo, entrada/saída de voz, integração com Stable Diffusion e ferramentas personalizadas.
Inferência de CPU sem GPU
Executa modelos quantizados GGUF na CPU via llama.cpp — um modelo de 3-7B parâmetros é prático em um VPS padrão com 8 GB de RAM.
Por que executar Text Generation Web UI na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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