A Text Generation Web UI é uma interface de código aberto baseada em Gradio para carregar, executar e interagir com grandes modelos de linguagem localmente. Ela suporta mais formatos de modelo do que praticamente qualquer outro frontend LLM auto-hospedado — incluindo GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 e Transformers — tornando-a a ferramenta principal para usuários que trabalham com diversos arquivos de modelo do HuggingFace e precisam de controle total sobre os parâmetros de inferência.

Esta implantação usa a compilação otimizada para CPU, que executa modelos GGUF quantizados via backend llama.cpp — prática em qualquer VPS sem uma GPU dedicada. Coloque qualquer arquivo de modelo GGUF no volume de modelos e ele aparecerá na aba Modelos, pronto para carregar. A auto-hospedagem mantém suas conversas, prompts de sistema e quaisquer documentos que você compartilha com o modelo em sua própria infraestrutura.