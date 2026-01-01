Grafana Pyroscope é um banco de dados de perfil contínuo de código aberto, construído para armazenar e consultar dados de perfil de aplicações em produção em escala. Ao contrário de profilers pontuais que você executa durante incidentes, o Pyroscope ingere perfis continuamente de fontes Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF e OpenTelemetry, para que você possa comparar gráficos de chama entre implantações, regiões ou qualquer rótulo personalizado.

Hospedar o Pyroscope em seu VPS mantém dados de perfil sensíveis (muitas vezes contendo nomes de funções, caminhos de arquivo e rastreamentos de pilha do seu código) fora de serviços de terceiros, enquanto permite que você ajuste a retenção e o armazenamento para corresponder à sua carga de trabalho. O modo de binário único incluído executa os componentes de distribuidor, ingestor, consulta e compactador em um único contêiner com armazenamento de sistema de arquivos local — sem necessidade de Kubernetes, armazenamento de objetos ou dependências externas.