Implante Grafana Pyroscope com instalação de um clique.
Backend de perfil contínuo de código aberto que ajuda você a depurar problemas de CPU, memória e latência até uma única linha de código.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope é um banco de dados de perfil contínuo de código aberto, construído para armazenar e consultar dados de perfil de aplicações em produção em escala. Ao contrário de profilers pontuais que você executa durante incidentes, o Pyroscope ingere perfis continuamente de fontes Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF e OpenTelemetry, para que você possa comparar gráficos de chama entre implantações, regiões ou qualquer rótulo personalizado.
Hospedar o Pyroscope em seu VPS mantém dados de perfil sensíveis (muitas vezes contendo nomes de funções, caminhos de arquivo e rastreamentos de pilha do seu código) fora de serviços de terceiros, enquanto permite que você ajuste a retenção e o armazenamento para corresponder à sua carga de trabalho. O modo de binário único incluído executa os componentes de distribuidor, ingestor, consulta e compactador em um único contêiner com armazenamento de sistema de arquivos local — sem necessidade de Kubernetes, armazenamento de objetos ou dependências externas.
Grafana Pyroscope: principais recursos
Perfilamento Contínuo
Ingerir perfis de serviços em execução 24 horas por dia em vez de esperar por um incidente, para que você possa comparar quaisquer dois pontos no tempo em um gráfico de chama.
Suporte a Múltiplos Idiomas
SDKs nativos para Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust e .NET, além de auto-instrumentação Grafana Alloy e eBPF para profiling sem código de qualquer binário.
OpenTelemetry Compatível
Aceita perfis pelo protocolo OpenTelemetry e os correlaciona com traces, métricas e logs existentes sem alterar seu pipeline de coleta.
Comparações de Flame Graph
Compare dois gráficos de chama lado a lado para ver instantaneamente quais funções regrediram após uma implantação, tiveram um desempenho ruim sob carga ou melhoraram após uma correção.
Filtragem por Etiquetas
Segmentar perfis por qualquer rótulo — serviço, região, versão, locatário ou dimensão personalizada — para isolar a carga de trabalho exata que está causando uma regressão de desempenho.
Armazenamento Binário Single
Executa como um contêiner com armazenamento em sistema de arquivos local por padrão, com backends opcionais S3, GCS e Azure quando você superar um único nó.
Por que executar Grafana Pyroscope na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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