PsiTransfer é um serviço de transferência de arquivos leve e de código aberto para compartilhar arquivos via links de download com expiração — sem necessidade de contas para remetentes ou destinatários. Os arquivos são organizados em baldes de upload com períodos de retenção configuráveis, variando de download único a expiração em 8 semanas. Cada balde pode ser opcionalmente protegido por senha com criptografia AES, e os destinatários podem baixar tudo como um único arquivo zip ou tar.gz sem instalar nada.

Hospedar o PsiTransfer em seu Servidor VPS mantém as transferências de arquivos privadas: sem limites de tamanho impostos por um serviço de nuvem, sem metadados de arquivos enviados a terceiros, e controle total sobre políticas de retenção e armazenamento. Um painel de administração opcional permite monitorar uploads ativos e gerenciar o armazenamento a partir de uma única página protegida.