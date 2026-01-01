Implante PsiTransfer com instalação em um clique.
Compartilhamento de arquivos auto-hospedado simples com links que expiram, proteção por senha e uploads retomáveis — sem necessidade de contas.
Escolha um plano VPS para PsiTransfer
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com PsiTransfer
PsiTransfer é um serviço de transferência de arquivos leve e de código aberto para compartilhar arquivos via links de download com expiração — sem necessidade de contas para remetentes ou destinatários. Os arquivos são organizados em baldes de upload com períodos de retenção configuráveis, variando de download único a expiração em 8 semanas. Cada balde pode ser opcionalmente protegido por senha com criptografia AES, e os destinatários podem baixar tudo como um único arquivo zip ou tar.gz sem instalar nada.
Hospedar o PsiTransfer em seu Servidor VPS mantém as transferências de arquivos privadas: sem limites de tamanho impostos por um serviço de nuvem, sem metadados de arquivos enviados a terceiros, e controle total sobre políticas de retenção e armazenamento. Um painel de administração opcional permite monitorar uploads ativos e gerenciar o armazenamento a partir de uma única página protegida.
PsiTransfer: principais recursos
Links de download expirando
Defina a retenção de download único por até 8 semanas — arquivos e seus links são automaticamente limpos quando expiram.
Não é necessário ter contas
Os destinatários baixam arquivos diretamente de um link compartilhável sem se cadastrar ou fazer login em nenhum serviço.
Baldes protegidos por senha
Proteja qualquer upload com senhas de bucket criptografadas em AES para que apenas os destinatários pretendidos possam acessar os arquivos compartilhados.
Uploads resumíveis
Uploads de arquivos grandes são retomados automaticamente após interrupções de rede usando o protocolo tus.io, evitando transferências falhas em conexões lentas.
Arquivo para download em massa
Os destinatários podem baixar todos os arquivos em um bucket como um único arquivo zip ou tar.gz com um clique, sem baixar os arquivos individualmente.
Painel do Administrador
Monitore todos os buckets ativos, veja o uso de armazenamento e exclua uploads de um painel de administração protegido por senha em /admin.
Por que executar PsiTransfer na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Servidor auto-hospedado para listagem de arquivos e WebDAV, com suporte a mais de 30 backends de armazenamento
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AnonUpload é uma aplicação de compartilhamento anônimo e seguro, sem dependência de banco de dados