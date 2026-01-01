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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Cockpit CMS

Cockpit é um sistema de gerenciamento de conteúdo headless moderno, construído para fluxos de trabalho de desenvolvedores. Ele oferece uma interface limpa e intuitiva para definir tipos de conteúdo, coleções e singletons, e então gera automaticamente APIs RESTful e GraphQL para cada modelo de conteúdo — nenhum código de API personalizado é necessário. Seu tamanho reduzido significa implantações mais rápidas e menor consumo de recursos em comparação com plataformas CMS tradicionais.

Auto-hospedar o Cockpit no seu VPS mantém o conteúdo editorial, dados do usuário e tokens de API dentro da sua própria infraestrutura. Você mantém controle total sobre limites de taxa de API, autenticação e armazenamento enquanto entrega conteúdo para qualquer framework front-end — React, Vue, Angular, aplicativos móveis ou geradores de site estático como Next.js e Gatsby.

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O que você pode criar com {name}

Cockpit CMS: principais recursos

Entrega de conteúdo API-first

Cada coleção de conteúdo automaticamente recebe endpoints REST e GraphQL, prontos para alimentar qualquer aplicativo front-end ou móvel.

Modelagem de conteúdo flexível

Defina tipos de campo personalizados, estruturas aninhadas e relacionamentos de conteúdo sem escrever migrações de esquema.

Suporte multilíngue

Gerencie conteúdo localizado nativamente para sites internacionais sem plugins adicionais ou serviços de tradução externos.

Permissões baseadas em nível de acesso

Atribua níveis de acesso granulares a editores, colaboradores e clientes de API para que cada função acesse apenas o que deve.

Integração de Webhook

Acione fluxos de trabalho automatizados e invalidações de cache em alterações de conteúdo com endpoints de webhook configuráveis.

Por que executar Cockpit CMS na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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