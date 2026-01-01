Cockpit é um sistema de gerenciamento de conteúdo headless moderno, construído para fluxos de trabalho de desenvolvedores. Ele oferece uma interface limpa e intuitiva para definir tipos de conteúdo, coleções e singletons, e então gera automaticamente APIs RESTful e GraphQL para cada modelo de conteúdo — nenhum código de API personalizado é necessário. Seu tamanho reduzido significa implantações mais rápidas e menor consumo de recursos em comparação com plataformas CMS tradicionais.

Auto-hospedar o Cockpit no seu VPS mantém o conteúdo editorial, dados do usuário e tokens de API dentro da sua própria infraestrutura. Você mantém controle total sobre limites de taxa de API, autenticação e armazenamento enquanto entrega conteúdo para qualquer framework front-end — React, Vue, Angular, aplicativos móveis ou geradores de site estático como Next.js e Gatsby.