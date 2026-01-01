Syncthing é uma ferramenta descentralizada de sincronização de arquivos que sincroniza continuamente arquivos entre seus dispositivos sem nenhum servidor central. Todos os dados permanecem em seus dispositivos e são transferidos com criptografia TLS e sigilo de encaminhamento perfeito — sem intermediários na nuvem, sem necessidade de conta.

Hospedar o Syncthing em um VPS cria um nó de sincronização persistente que permanece online 24 horas, garantindo que todos os seus dispositivos permaneçam atualizados mesmo quando alguns estão offline. Com suporte para versionamento de pastas, tratamento de conflitos e clientes multiplataforma, o Syncthing é a alternativa que prioriza a privacidade ao Dropbox e Google Drive.