Implante Syncthing com instalação em um clique.
Sincronização de arquivos ponto a ponto de código aberto que mantém seus dados privados e criptografados em todos os dispositivos.
Escolha um plano VPS para Syncthing
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Syncthing
Syncthing é uma ferramenta descentralizada de sincronização de arquivos que sincroniza continuamente arquivos entre seus dispositivos sem nenhum servidor central. Todos os dados permanecem em seus dispositivos e são transferidos com criptografia TLS e sigilo de encaminhamento perfeito — sem intermediários na nuvem, sem necessidade de conta.
Hospedar o Syncthing em um VPS cria um nó de sincronização persistente que permanece online 24 horas, garantindo que todos os seus dispositivos permaneçam atualizados mesmo quando alguns estão offline. Com suporte para versionamento de pastas, tratamento de conflitos e clientes multiplataforma, o Syncthing é a alternativa que prioriza a privacidade ao Dropbox e Google Drive.
Syncthing: principais recursos
Sem servidor central
Arquivos sincronizam diretamente entre seus dispositivos sem armazenamento em nuvem de terceiros, mantendo seus dados inteiramente sob seu controle.
Criptografia de ponta a ponta
Todas as transferências usam TLS com sigilo de encaminhamento perfeito, garantindo que seus arquivos não podem ser interceptados ou lidos por mais ninguém.
Modos de pasta flexíveis
Configure pastas como somente envio, somente recebimento ou bidirecional para controlar exatamente como os dados fluem entre os dispositivos.
Versionamento de arquivos
Mantenha versões históricas de arquivos alterados ou excluídos com políticas de retenção configuráveis para se recuperar de alterações acidentais.
Clientes multiplataforma
Clientes nativos para Linux, Windows, macOS e Android mantêm todos os dispositivos sincronizados a partir de um único nó VPS persistente.
Por que executar Syncthing na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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