Implante EmailEngine com instalação em um clique.
API de e-mail auto-hospedada que conecta contas IMAP e SMTP e as expõe como uma interface REST unificada.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com EmailEngine
EmailEngine é um serviço auto-hospedado que se conecta a caixas de e-mail IMAP e SMTP — incluindo Gmail, Outlook e qualquer provedor padrão — e expõe todas as operações de e-mail através de uma única API REST. Em vez de escrever código de aplicativo que se comunica diretamente com IMAP, os desenvolvedores registram contas de e-mail com o EmailEngine e então enviam, recebem, pesquisam e sincronizam e-mails através de endpoints HTTP limpos.
Auto-hospedar o EmailEngine em seu próprio servidor VPS mantém as credenciais da conta de e-mail e os dados das mensagens dentro de sua própria infraestrutura. O EmailEngine lida com a reconexão, criptografia de credenciais e entrega de webhooks para que o código do aplicativo permaneça focado na lógica de negócios, em vez de lidar com o protocolo de e-mail. Um teste de 14 dias está incluído; uma licença é necessária para uso contínuo em produção.
EmailEngine: principais recursos
API REST de e-mail Unificada
Acesse todas as operações IMAP e SMTP — enviar, receber, pesquisar, sincronizar — através de um único endpoint HTTP, independentemente do provedor de e-mail.
Gerenciamento de várias contas
Registre múltiplas contas de e-mail de qualquer provedor e gerencie todas as caixas de entrada através de uma API consistente, sem trabalho de integração por provedor.
Entrega de evento de Webhook
Receba notificações HTTP em tempo real quando novos e-mails chegam, mensagens são lidas ou o estado da caixa de e-mail muda, sem sondagem.
Criptografia de credenciais
Todas as senhas de contas de e-mail armazenadas e tokens OAuth são criptografados usando a chave secreta mestra que você configura na implantação.
Proxy de envio SMTP
Envie e-mails em nome de contas registradas através de um proxy SMTP integrado, sem expor credenciais brutas a serviços de envio.
Por que executar EmailEngine na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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