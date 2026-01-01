EmailEngine é um serviço auto-hospedado que se conecta a caixas de e-mail IMAP e SMTP — incluindo Gmail, Outlook e qualquer provedor padrão — e expõe todas as operações de e-mail através de uma única API REST. Em vez de escrever código de aplicativo que se comunica diretamente com IMAP, os desenvolvedores registram contas de e-mail com o EmailEngine e então enviam, recebem, pesquisam e sincronizam e-mails através de endpoints HTTP limpos.

Auto-hospedar o EmailEngine em seu próprio servidor VPS mantém as credenciais da conta de e-mail e os dados das mensagens dentro de sua própria infraestrutura. O EmailEngine lida com a reconexão, criptografia de credenciais e entrega de webhooks para que o código do aplicativo permaneça focado na lógica de negócios, em vez de lidar com o protocolo de e-mail. Um teste de 14 dias está incluído; uma licença é necessária para uso contínuo em produção.