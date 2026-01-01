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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com KitchenOwl

KitchenOwl é um aplicativo de código aberto auto-hospedado para lista de compras, receitas e planejamento de refeições para residências. O backend Flask se integra a uma interface de usuário (UI) web e móvel Flutter para manter listas de compras, inventário da despensa e receitas salvas sincronizados em tempo real em todos os dispositivos dos membros da residência — telefones na loja, tablets na cozinha, laptops em qualquer outro lugar.

Auto-hospedar o KitchenOwl em seu próprio VPS mantém os hábitos de compra, coleções de receitas e rotinas domésticas dentro da infraestrutura que você controla, em vez de um SaaS de nível gratuito que monetiza dados de compra do consumidor. A implantação de contêiner único é fornecida com SQLite para uso de baixo recurso, suporta residências e receitas ilimitadas e se integra a aplicativos móveis para iOS e Android para edição de listas na loja.

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O que você pode criar com {name}

KitchenOwl: principais recursos

Listas de compras compartilhadas

Listas de compras sincronizadas em tempo real em celulares, tablets e notebooks para que todos vejam a mesma lista enquanto fazem compras ou planejam.

Receitas e planejamento de refeições

Salve receitas (ou importe-as de URLs), planeje refeições em um calendário e gere automaticamente uma lista de compras a partir de receitas selecionadas.

Controle de despensa

Acompanhe os itens já disponíveis para que o planejamento de refeições possa subtraí-los da lista de compras gerada e evitar compras duplicadas.

Múltiplos domicílios

Gerencie residências separadas em uma única instância, cada uma com listas, receitas e membros isolados para casas compartilhadas ou família estendida.

Aplicativos iOS e Android

Aplicativos móveis próprios se conectam à sua instância auto-hospedada para atualizações rápidas de lista, compras offline e entrada de itens por código de barras.

Sugestões inteligentes

As sugestões de itens e a organização por corredor aceleram a criação de listas ao aprender os itens que sua casa costuma comprar juntos.

Por que executar KitchenOwl na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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