KitchenOwl é um aplicativo de código aberto auto-hospedado para lista de compras, receitas e planejamento de refeições para residências. O backend Flask se integra a uma interface de usuário (UI) web e móvel Flutter para manter listas de compras, inventário da despensa e receitas salvas sincronizados em tempo real em todos os dispositivos dos membros da residência — telefones na loja, tablets na cozinha, laptops em qualquer outro lugar.

Auto-hospedar o KitchenOwl em seu próprio VPS mantém os hábitos de compra, coleções de receitas e rotinas domésticas dentro da infraestrutura que você controla, em vez de um SaaS de nível gratuito que monetiza dados de compra do consumidor. A implantação de contêiner único é fornecida com SQLite para uso de baixo recurso, suporta residências e receitas ilimitadas e se integra a aplicativos móveis para iOS e Android para edição de listas na loja.