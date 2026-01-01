Implante KitchenOwl com um clique.
Lista de compras compartilhada auto-hospedada, gerenciador de receitas e planejador de refeições que mantém toda a casa sincronizada de qualquer dispositivo.
Escolha um plano VPS para KitchenOwl
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com KitchenOwl
KitchenOwl é um aplicativo de código aberto auto-hospedado para lista de compras, receitas e planejamento de refeições para residências. O backend Flask se integra a uma interface de usuário (UI) web e móvel Flutter para manter listas de compras, inventário da despensa e receitas salvas sincronizados em tempo real em todos os dispositivos dos membros da residência — telefones na loja, tablets na cozinha, laptops em qualquer outro lugar.
Auto-hospedar o KitchenOwl em seu próprio VPS mantém os hábitos de compra, coleções de receitas e rotinas domésticas dentro da infraestrutura que você controla, em vez de um SaaS de nível gratuito que monetiza dados de compra do consumidor. A implantação de contêiner único é fornecida com SQLite para uso de baixo recurso, suporta residências e receitas ilimitadas e se integra a aplicativos móveis para iOS e Android para edição de listas na loja.
KitchenOwl: principais recursos
Listas de compras compartilhadas
Listas de compras sincronizadas em tempo real em celulares, tablets e notebooks para que todos vejam a mesma lista enquanto fazem compras ou planejam.
Receitas e planejamento de refeições
Salve receitas (ou importe-as de URLs), planeje refeições em um calendário e gere automaticamente uma lista de compras a partir de receitas selecionadas.
Controle de despensa
Acompanhe os itens já disponíveis para que o planejamento de refeições possa subtraí-los da lista de compras gerada e evitar compras duplicadas.
Múltiplos domicílios
Gerencie residências separadas em uma única instância, cada uma com listas, receitas e membros isolados para casas compartilhadas ou família estendida.
Aplicativos iOS e Android
Aplicativos móveis próprios se conectam à sua instância auto-hospedada para atualizações rápidas de lista, compras offline e entrada de itens por código de barras.
Sugestões inteligentes
As sugestões de itens e a organização por corredor aceleram a criação de listas ao aprender os itens que sua casa costuma comprar juntos.
Por que executar KitchenOwl na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.