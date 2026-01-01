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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Cerbos

Cerbos é um ponto de decisão de política auto-hospedado que desacopla a lógica de autorização do código da sua aplicação. Em vez de espalhar verificações de permissão por vários serviços, você define políticas de recurso e principal como arquivos YAML versionados, e o Cerbos responde a perguntas de autorização por meio de uma API REST e gRPC em tempos de resposta de submilisegundos.

Hospedar o Cerbos em seu próprio VPS autogerenciado mantém cada decisão de autorização e log de auditoria inteiramente dentro da sua infraestrutura — nenhum serviço de terceiros vê quais usuários estão acessando quais recursos. As políticas coexistem com seu código, integram-se com qualquer linguagem através de clientes SDK gerados e podem ser recarregadas em tempo de execução sem reiniciar seus serviços.

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O que você pode criar com {name}

Cerbos: principais recursos

Política como código

Defina regras de acesso em arquivos YAML com controle de versão, com histórico completo do Git, revisão de código e validação CI/CD, em vez de tabelas de banco de dados ocultas dentro do seu aplicativo.

Independente de idioma

Chame o Cerbos via REST ou gRPC de qualquer linguagem com clientes SDK oficiais para Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby e Rust.

Decisões cientes do contexto

Avalie as permissões em relação aos atributos do usuário, recurso e ambiente — incluindo reivindicações JWT — para expressar regras granulares além das atribuições de função estáticas.

Latência de sub-milissegundos

As políticas são compiladas em um mecanismo de decisão em memória, portanto, as verificações retornam em bem menos de um milissegundo e escalam horizontalmente sem a necessidade de um acesso ao banco de dados.

Registro de auditoria integrado

Toda decisão de autorização pode ser registrada com o contexto completo de requisição e resposta para relatórios de conformidade e depuração de políticas pós-fato.

Por que executar Cerbos na Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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