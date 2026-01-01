Cerbos é um ponto de decisão de política auto-hospedado que desacopla a lógica de autorização do código da sua aplicação. Em vez de espalhar verificações de permissão por vários serviços, você define políticas de recurso e principal como arquivos YAML versionados, e o Cerbos responde a perguntas de autorização por meio de uma API REST e gRPC em tempos de resposta de submilisegundos.

Hospedar o Cerbos em seu próprio VPS autogerenciado mantém cada decisão de autorização e log de auditoria inteiramente dentro da sua infraestrutura — nenhum serviço de terceiros vê quais usuários estão acessando quais recursos. As políticas coexistem com seu código, integram-se com qualquer linguagem através de clientes SDK gerados e podem ser recarregadas em tempo de execução sem reiniciar seus serviços.