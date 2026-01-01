Implante o Cerbos com um clique.
Serviço de autorização de código aberto e agnóstico de linguagem para escrever políticas de controle de acesso sensíveis ao contexto como código.
Escolha um plano VPS para Cerbos
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Cerbos
Cerbos é um ponto de decisão de política auto-hospedado que desacopla a lógica de autorização do código da sua aplicação. Em vez de espalhar verificações de permissão por vários serviços, você define políticas de recurso e principal como arquivos YAML versionados, e o Cerbos responde a perguntas de autorização por meio de uma API REST e gRPC em tempos de resposta de submilisegundos.
Hospedar o Cerbos em seu próprio VPS autogerenciado mantém cada decisão de autorização e log de auditoria inteiramente dentro da sua infraestrutura — nenhum serviço de terceiros vê quais usuários estão acessando quais recursos. As políticas coexistem com seu código, integram-se com qualquer linguagem através de clientes SDK gerados e podem ser recarregadas em tempo de execução sem reiniciar seus serviços.
Cerbos: principais recursos
Política como código
Defina regras de acesso em arquivos YAML com controle de versão, com histórico completo do Git, revisão de código e validação CI/CD, em vez de tabelas de banco de dados ocultas dentro do seu aplicativo.
Independente de idioma
Chame o Cerbos via REST ou gRPC de qualquer linguagem com clientes SDK oficiais para Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby e Rust.
Decisões cientes do contexto
Avalie as permissões em relação aos atributos do usuário, recurso e ambiente — incluindo reivindicações JWT — para expressar regras granulares além das atribuições de função estáticas.
Latência de sub-milissegundos
As políticas são compiladas em um mecanismo de decisão em memória, portanto, as verificações retornam em bem menos de um milissegundo e escalam horizontalmente sem a necessidade de um acesso ao banco de dados.
Registro de auditoria integrado
Toda decisão de autorização pode ser registrada com o contexto completo de requisição e resposta para relatórios de conformidade e depuração de políticas pós-fato.
Por que executar Cerbos na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.