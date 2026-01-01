Implante o RustFS com um clique.
Armazenamento de objetos distribuído compatível com S3, construído em Rust para cargas de trabalho de IA, data lakes e aplicações nativas da nuvem.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com RustFS
RustFS é um sistema de armazenamento de objetos distribuído e de alto desempenho, construído inteiramente em Rust. Ele oferece compatibilidade total com a API do Amazon S3, combinada com as garantias de segurança de memória do Rust e um desempenho bruto que excede as soluções tradicionais. Projetado para data lakes, pipelines de IA/ML e cargas de trabalho de big data, o RustFS usa codificação de apagamento para proteger contra perda de dados e detecção de bitrot para garantir a integridade dos dados a longo prazo.
Hospedar o RustFS por conta própria em seu próprio VPS coloca sua infraestrutura de armazenamento de objetos totalmente sob seu controle — sem taxas por GB, sem cobranças de saída de dados e sem dependência de fornecedor. O console web integrado permite que você gerencie buckets, configure políticas de acesso e monitore o uso do armazenamento sem a necessidade de ferramentas adicionais.
RustFS: principais recursos
S3 API Compatível
Funciona com qualquer cliente, SDK ou ferramenta compatível com S3 — migre fluxos de trabalho existentes sem alterações no código.
Codificação de Eliminação
Distribui dados entre vários volumes com redundância para que o armazenamento permaneça intacto mesmo quando unidades individuais falham.
Console de Gerenciamento Web
Interface baseada em navegador para criar buckets, gerenciar chaves de acesso, definir políticas de ciclo de vida e monitorar o uso de armazenamento.
Alto Desempenho
Construído em Rust para segurança de memória e velocidade — testes de desempenho mostram até 2,3× mais vazão do que alternativas para cargas de trabalho de objetos pequenos.
Notificações de Eventos
Acione webhooks em eventos de bucket, como criação e exclusão de objetos, para integrar com pipelines de processamento downstream.
Integração de Identidade
Suporta OIDC/OpenID Connect e OpenStack Keystone para logon único corporativo e implantações multi-inquilino.
Por que executar RustFS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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