RustFS é um sistema de armazenamento de objetos distribuído e de alto desempenho, construído inteiramente em Rust. Ele oferece compatibilidade total com a API do Amazon S3, combinada com as garantias de segurança de memória do Rust e um desempenho bruto que excede as soluções tradicionais. Projetado para data lakes, pipelines de IA/ML e cargas de trabalho de big data, o RustFS usa codificação de apagamento para proteger contra perda de dados e detecção de bitrot para garantir a integridade dos dados a longo prazo.

Hospedar o RustFS por conta própria em seu próprio VPS coloca sua infraestrutura de armazenamento de objetos totalmente sob seu controle — sem taxas por GB, sem cobranças de saída de dados e sem dependência de fornecedor. O console web integrado permite que você gerencie buckets, configure políticas de acesso e monitore o uso do armazenamento sem a necessidade de ferramentas adicionais.