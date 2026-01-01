Ever Gauzy é uma plataforma de gestão de negócios de código aberto que unifica ERP, CRM, HRM, ATS e gestão de projetos em um único espaço de trabalho. É projetado para agências, consultorias e equipes baseadas em serviços que precisam controlar o tempo, gerenciar a folha de pagamento, executar pipelines de vendas e relatar a lucratividade sem precisar juntar cinco assinaturas SaaS separadas.

Hospedar o Gauzy em seu próprio VPS mantém dados de clientes, contratos, faturas e registros de RH sob seu controle total, sem taxas por usuário e sem dependência de fornecedor. A plataforma é ativamente desenvolvida pela Ever Co., com milhares de colaboradores no GitHub e uma licença de código aberto que permite a auto-hospedagem comercial.