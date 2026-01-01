Implante Ever Gauzy com instalação em um clique.
Plataforma de negócios de código aberto combinando ERP, CRM, HRM, ATS e gerenciamento de projetos em um único espaço de trabalho.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Ever Gauzy
Ever Gauzy é uma plataforma de gestão de negócios de código aberto que unifica ERP, CRM, HRM, ATS e gestão de projetos em um único espaço de trabalho. É projetado para agências, consultorias e equipes baseadas em serviços que precisam controlar o tempo, gerenciar a folha de pagamento, executar pipelines de vendas e relatar a lucratividade sem precisar juntar cinco assinaturas SaaS separadas.
Hospedar o Gauzy em seu próprio VPS mantém dados de clientes, contratos, faturas e registros de RH sob seu controle total, sem taxas por usuário e sem dependência de fornecedor. A plataforma é ativamente desenvolvida pela Ever Co., com milhares de colaboradores no GitHub e uma licença de código aberto que permite a auto-hospedagem comercial.
Ever Gauzy: principais recursos
Suíte ERP Unificada
Os módulos de finanças, inventário, compras e contabilidade compartilham um único modelo de dados para que os relatórios sempre reflitam os mesmos números em todos os departamentos.
CRM integrado
Acompanhe leads, negócios, contatos e pipelines, juntamente com faturamento e entrega de projetos, sem exportar dados entre ferramentas separadas.
HRM e ATS
Gerencie funcionários, candidatos, folgas, contratos e todo o processo de contratação, desde a publicação da vaga até a integração, em um só lugar.
Controle de tempo e folhas de ponto
O rastreamento de tempo nativo com entradas manuais e automáticas alimenta diretamente a folha de pagamento, o faturamento e os relatórios de lucratividade de projetos.
Espaços de trabalho multilocatários
Gerencie múltiplas organizações e equipes em uma única implantação com dados, permissões e faturamento separados para cada locatário.
API de integração aberta
APIs REST e GraphQL, além de integrações de webhook com GitHub, Hubstaff, Upwork e Make.com, permitem estender o Gauzy para se adequar aos fluxos de trabalho existentes.
Por que executar Ever Gauzy na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.