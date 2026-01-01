Implante pgBackWeb com um clique.
Interface web de código aberto para agendamento e monitoramento de backups de PostgreSQL em múltiplos bancos de dados e destinos de armazenamento.
Escolha um plano VPS para pgBackWeb
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com pgBackWeb
pgBackWeb é um gerenciador de backup PostgreSQL de código aberto com uma interface web para agendamento, execução e monitoramento de tarefas de backup em múltiplos bancos de dados e destinos de armazenamento. Ao contrário das ferramentas de linha de comando que exigem conhecimento em scripts shell, o pgBackWeb permite configurar agendamentos, políticas de retenção e destinos de armazenamento inteiramente através de um navegador.
Auto-hospedar o pgBackWeb em seu próprio VPS mantém sua configuração de backup e credenciais de banco de dados sob seu controle total. Todas as credenciais armazenadas são criptografadas usando uma chave que você fornece, e os backups são armazenados em um armazenamento de sua propriedade — seja em disco local ou em armazenamento de objetos compatível com S3 que você configurar.
pgBackWeb: principais recursos
Suporte a múltiplos bancos de dados
Conecte e agende backups para múltiplos bancos de dados PostgreSQL a partir de um único painel, sem arquivos de configuração separados por banco de dados.
Armazenamento compatível com S3
Envie arquivos de backup para AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO ou qualquer endpoint compatível com S3 juntamente com o armazenamento local.
Tarefas de backup agendadas
Defina agendamentos de backup recorrentes com políticas de retenção configuráveis para remover automaticamente arquivos antigos e controlar os custos de armazenamento.
Credenciais criptografadas
Todas as senhas de banco de dados e chaves de acesso de armazenamento são criptografadas em repouso usando uma chave privada que você controla — nunca armazenadas em texto simples.
Histórico de backup
Cada execução de backup é registrada com status, duração e tamanho do arquivo para que você saiba imediatamente quando uma tarefa falha.
Por que executar pgBackWeb na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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