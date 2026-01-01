pgBackWeb é um gerenciador de backup PostgreSQL de código aberto com uma interface web para agendamento, execução e monitoramento de tarefas de backup em múltiplos bancos de dados e destinos de armazenamento. Ao contrário das ferramentas de linha de comando que exigem conhecimento em scripts shell, o pgBackWeb permite configurar agendamentos, políticas de retenção e destinos de armazenamento inteiramente através de um navegador.

Auto-hospedar o pgBackWeb em seu próprio VPS mantém sua configuração de backup e credenciais de banco de dados sob seu controle total. Todas as credenciais armazenadas são criptografadas usando uma chave que você fornece, e os backups são armazenados em um armazenamento de sua propriedade — seja em disco local ou em armazenamento de objetos compatível com S3 que você configurar.