Implante PgHero com instalação de um clique.
Painel de desempenho PostgreSQL de código aberto para monitorar consultas, índices e a saúde do banco de dados em tempo real.
Escolha um plano VPS para PgHero
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com PgHero
O PgHero é um painel de desempenho de código aberto construído especificamente para PostgreSQL. Ele exibe consultas lentas, índices não utilizados, tabelas inchadas, índices duplicados, restrições inválidas e contagens de conexão em uma interface web limpa — nenhuma experiência em banco de dados é necessária para ler o que ele mostra. Cada métrica é específica do PostgreSQL, então o painel vai direto às informações importantes para ajuste e solução de problemas.
Hospedar o PgHero por conta própria significa que suas credenciais de banco de dados e padrões de consulta nunca saem da sua infraestrutura. Conecte-o a qualquer instância PostgreSQL — um contêiner no mesmo VPS, um banco de dados gerenciado remoto ou vários bancos de dados de uma vez — e obtenha um painel de monitoramento persistente acessível através do seu navegador.
PgHero: principais recursos
Detecção de consulta lenta
PgHero classifica as consultas pelo tempo de execução total e médio para que possa identificar imediatamente quais consultas estão degradando o desempenho do aplicativo.
Análise de índice
Identifica índices não utilizados, duplicados e ausentes para que você possa limpar o excesso de índices e adicionar os índices que realmente acelerarão sua carga de trabalho.
Rastreamento de espaço e inchaço
Mostra os tamanhos de tabelas e índices com contagens de tuplas mortas, para que você saiba quando um VACUUM ou REINDEX é necessário antes que o espaço se torne um problema.
Monitoramento de conexão
Monitora conexões ativas por usuário, banco de dados e estado para que você possa identificar vazamentos de conexão e esgotamento do pool antes que causem interrupções.
Estatísticas de consulta históricas
Captura estatísticas de consulta ao longo do tempo e as exibe com um controle deslizante de intervalo de tempo, facilitando a correlação de regressões de desempenho com implantações ou mudanças de carga.
Por que executar PgHero na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.