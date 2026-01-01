O PgHero é um painel de desempenho de código aberto construído especificamente para PostgreSQL. Ele exibe consultas lentas, índices não utilizados, tabelas inchadas, índices duplicados, restrições inválidas e contagens de conexão em uma interface web limpa — nenhuma experiência em banco de dados é necessária para ler o que ele mostra. Cada métrica é específica do PostgreSQL, então o painel vai direto às informações importantes para ajuste e solução de problemas.

Hospedar o PgHero por conta própria significa que suas credenciais de banco de dados e padrões de consulta nunca saem da sua infraestrutura. Conecte-o a qualquer instância PostgreSQL — um contêiner no mesmo VPS, um banco de dados gerenciado remoto ou vários bancos de dados de uma vez — e obtenha um painel de monitoramento persistente acessível através do seu navegador.