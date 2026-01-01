ownCloud é uma plataforma de sincronização e compartilhamento de arquivos auto-hospedada que traz a conveniência do armazenamento em nuvem — acesso de qualquer lugar, sincronização entre dispositivos, compartilhamento com colegas de equipe — inteiramente dentro da sua própria infraestrutura. Ao contrário do Google Drive ou Dropbox, o ownCloud armazena seus arquivos no seu próprio servidor, mantendo documentos e dados confidenciais sob seu controle direto.

Usado por empresas, universidades e indivíduos preocupados com a privacidade em todo o mundo, o ownCloud oferece suporte a controle de versão de arquivos, permissões de compartilhamento granulares e clientes de sincronização para Windows, macOS, Linux, iOS e Android. Esta implantação inclui MariaDB para armazenamento de dados confiável e Redis para cache de desempenho.