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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com ownCloud

ownCloud é uma plataforma de sincronização e compartilhamento de arquivos auto-hospedada que traz a conveniência do armazenamento em nuvem — acesso de qualquer lugar, sincronização entre dispositivos, compartilhamento com colegas de equipe — inteiramente dentro da sua própria infraestrutura. Ao contrário do Google Drive ou Dropbox, o ownCloud armazena seus arquivos no seu próprio servidor, mantendo documentos e dados confidenciais sob seu controle direto.

Usado por empresas, universidades e indivíduos preocupados com a privacidade em todo o mundo, o ownCloud oferece suporte a controle de versão de arquivos, permissões de compartilhamento granulares e clientes de sincronização para Windows, macOS, Linux, iOS e Android. Esta implantação inclui MariaDB para armazenamento de dados confiável e Redis para cache de desempenho.

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O que você pode criar com {name}

ownCloud: principais recursos

Sincronização entre dispositivos

Clientes de desktop para Windows, macOS e Linux, além de aplicativos iOS e Android, mantêm os arquivos sincronizados em todos os seus dispositivos automaticamente.

Compartilhamento granular de arquivos

Compartilhe arquivos e pastas com usuários internos ou convidados externos, com controles sobre permissões de visualização, edição, compartilhamento e datas de expiração de link.

Versionamento de arquivo

Cada edição de arquivo cria uma nova versão que você pode navegar e restaurar, protegendo contra sobrescritas acidentais e perda de dados.

Acesso WebDAV

Monte o ownCloud como uma unidade de rede em qualquer sistema operacional usando o servidor WebDAV integrado sem instalar um cliente de sincronização dedicado.

Marketplace de Aplicativos

Amplie a funcionalidade com aplicativos para edição de documentos de escritório, verificação de antivírus, autenticação LDAP e login de dois fatores do marketplace ownCloud.

Por que executar ownCloud na Hostinger?

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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