Implante o ownCloud com um clique de instalação.
Plataforma de sincronização e compartilhamento de arquivos de código aberto que oferece uma nuvem privada para seus documentos, fotos e dados.
Escolha um plano VPS para ownCloud
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ownCloud
ownCloud é uma plataforma de sincronização e compartilhamento de arquivos auto-hospedada que traz a conveniência do armazenamento em nuvem — acesso de qualquer lugar, sincronização entre dispositivos, compartilhamento com colegas de equipe — inteiramente dentro da sua própria infraestrutura. Ao contrário do Google Drive ou Dropbox, o ownCloud armazena seus arquivos no seu próprio servidor, mantendo documentos e dados confidenciais sob seu controle direto.
Usado por empresas, universidades e indivíduos preocupados com a privacidade em todo o mundo, o ownCloud oferece suporte a controle de versão de arquivos, permissões de compartilhamento granulares e clientes de sincronização para Windows, macOS, Linux, iOS e Android. Esta implantação inclui MariaDB para armazenamento de dados confiável e Redis para cache de desempenho.
ownCloud: principais recursos
Sincronização entre dispositivos
Clientes de desktop para Windows, macOS e Linux, além de aplicativos iOS e Android, mantêm os arquivos sincronizados em todos os seus dispositivos automaticamente.
Compartilhamento granular de arquivos
Compartilhe arquivos e pastas com usuários internos ou convidados externos, com controles sobre permissões de visualização, edição, compartilhamento e datas de expiração de link.
Versionamento de arquivo
Cada edição de arquivo cria uma nova versão que você pode navegar e restaurar, protegendo contra sobrescritas acidentais e perda de dados.
Acesso WebDAV
Monte o ownCloud como uma unidade de rede em qualquer sistema operacional usando o servidor WebDAV integrado sem instalar um cliente de sincronização dedicado.
Marketplace de Aplicativos
Amplie a funcionalidade com aplicativos para edição de documentos de escritório, verificação de antivírus, autenticação LDAP e login de dois fatores do marketplace ownCloud.
Por que executar ownCloud na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Servidor auto-hospedado para listagem de arquivos e WebDAV, com suporte a mais de 30 backends de armazenamento
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AnonUpload é uma aplicação de compartilhamento anônimo e seguro, sem dependência de banco de dados