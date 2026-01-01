Implante o Jellystat com um clique.
Painel de estatísticas e insights de código aberto para servidor de mídia Jellyfin com rastreamento detalhado de reprodução e análises de usuário.
Escolha um plano VPS para Jellystat
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Jellystat
Jellystat é uma aplicação de estatísticas de código aberto projetada especificamente para o servidor de mídia Jellyfin, inspirada no estilo de análise do Tautulli para Plex. Ela se conecta à API do seu servidor Jellyfin e coleta continuamente dados de reprodução, atividade do usuário e informações da biblioteca, apresentando tudo através de gráficos interativos e painéis detalhados por usuário.
Hospedar o Jellystat em um servidor VPS mantém seu histórico de visualização e análises do servidor completamente sob seu controle, livre de serviços de rastreamento de terceiros. Um banco de dados PostgreSQL incluído persiste os dados históricos de reprodução entre as atualizações do contêiner, e o sistema de backup integrado salva suas estatísticas e configuração para que as análises sobrevivam a atualizações e migrações sem exportações manuais.
Jellystat: principais recursos
Rastreamento de Reprodução
Cada transmissão do Jellyfin é registrada com usuário, item, dispositivo e duração da reprodução para que você tenha um histórico completo da atividade do servidor de mídia.
Insights de Atividade do Usuário
Painéis por usuário mostram o tempo de exibição, conteúdo favorito e padrões de visualização em toda a casa para uma análise transparente do uso de mídia.
Estatísticas da Biblioteca
Análises detalhadas de filmes, séries e outros conteúdos por gênero, codec e resolução revelam a estrutura da sua biblioteca de mídia.
Backups integrados
Backup e restauração com um clique para o banco de dados Jellystat mantém suas estatísticas históricas seguras durante atualizações, migrações e mudanças de host.
Autenticação Segura
O login baseado em JWT protege o painel de análise do acesso público sem depender de contas de usuário do Jellyfin para fazer login.
Por que executar Jellystat na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.