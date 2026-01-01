Jellystat é uma aplicação de estatísticas de código aberto projetada especificamente para o servidor de mídia Jellyfin, inspirada no estilo de análise do Tautulli para Plex. Ela se conecta à API do seu servidor Jellyfin e coleta continuamente dados de reprodução, atividade do usuário e informações da biblioteca, apresentando tudo através de gráficos interativos e painéis detalhados por usuário.

Hospedar o Jellystat em um servidor VPS mantém seu histórico de visualização e análises do servidor completamente sob seu controle, livre de serviços de rastreamento de terceiros. Um banco de dados PostgreSQL incluído persiste os dados históricos de reprodução entre as atualizações do contêiner, e o sistema de backup integrado salva suas estatísticas e configuração para que as análises sobrevivam a atualizações e migrações sem exportações manuais.