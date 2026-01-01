Implante Drupal com um clique.
CMS de código aberto de nível empresarial impulsionando milhões de sites em todo o mundo, desde blogs pessoais até portais governamentais de grande escala.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Drupal
O Drupal é um sistema de gerenciamento de conteúdo maduro e de nível empresarial, confiável para governos, universidades, empresas de mídia e organizações da Fortune 500 em todo o mundo. Sua arquitetura modular e o extenso ecossistema de mais de 50.000 módulos contribuídos permitem que as equipes criem desde um simples site editorial até uma complexa plataforma digital multi-site sem precisar escrever uma linha de código personalizado.
As capacidades de CMS headless do Drupal, a camada de API robusta e o sistema de permissão granular o tornam uma ótima opção para organizações que precisam gerenciar conteúdo em múltiplos canais — web, mobile e além — mantendo fluxos de trabalho editoriais rigorosos e requisitos de conformidade. Esta implantação combina o Drupal com um backend PostgreSQL para confiabilidade e desempenho de nível de produção.
Drupal: principais recursos
Modelagem de conteúdo flexível
Defina tipos de conteúdo e campos personalizados para corresponder exatamente ao seu fluxo de trabalho editorial, sem ser limitado por uma estrutura de dados fixa.
CMS sem cabeça e API REST
Exponha conteúdo através de uma interface RESTful ou JSON:API para que as equipes de front-end possam criar experiências personalizadas em qualquer framework.
Funções e permissões granulares
Controle exatamente o que cada função de usuário pode criar, editar, publicar ou excluir em toda a hierarquia do site.
Suporte multilíngue
Tradução integrada e gerenciamento de idiomas permite que você publique conteúdo em dezenas de idiomas a partir de uma única instalação.
Vasto ecossistema de módulos
Mais de 50.000 módulos contribuídos estendem o Drupal com e-commerce, SEO, gerenciamento de mídia e integrações de serviços de terceiros.
Por que executar Drupal na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.