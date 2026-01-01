O Drupal é um sistema de gerenciamento de conteúdo maduro e de nível empresarial, confiável para governos, universidades, empresas de mídia e organizações da Fortune 500 em todo o mundo. Sua arquitetura modular e o extenso ecossistema de mais de 50.000 módulos contribuídos permitem que as equipes criem desde um simples site editorial até uma complexa plataforma digital multi-site sem precisar escrever uma linha de código personalizado.

As capacidades de CMS headless do Drupal, a camada de API robusta e o sistema de permissão granular o tornam uma ótima opção para organizações que precisam gerenciar conteúdo em múltiplos canais — web, mobile e além — mantendo fluxos de trabalho editoriais rigorosos e requisitos de conformidade. Esta implantação combina o Drupal com um backend PostgreSQL para confiabilidade e desempenho de nível de produção.