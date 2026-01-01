O JupyterLab é o sucessor moderno do Jupyter Notebook, oferecendo uma interface flexível e multi-painel que combina notebooks interativos, um terminal, um editor de código, um navegador de arquivos e visualizadores de saída em um único espaço de trabalho baseado em navegador. Ele suporta mais de 40 kernels de linguagem e se integra com Git, bancos de dados e armazenamento em nuvem através de um rico ecossistema de extensões.

Hospedar o JupyterLab em um VPS oferece a cientistas de dados e pesquisadores recursos de computação dedicados, sem limites de tempo de execução, sem limites de memória e sem redefinições de sessão. Seus pacotes instalados, ambientes configurados e conjuntos de dados em cache persistem entre as sessões, eliminando o ciclo constante de reinstalação comum em serviços de notebook em nuvem.