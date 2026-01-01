Implante o JupyterLab com um clique.
IDE baseado na web de próxima geração para notebooks interativos, terminais e editores de código em um ambiente unificado de ciência de dados.
Escolha um plano VPS para JupyterLab
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com JupyterLab
O JupyterLab é o sucessor moderno do Jupyter Notebook, oferecendo uma interface flexível e multi-painel que combina notebooks interativos, um terminal, um editor de código, um navegador de arquivos e visualizadores de saída em um único espaço de trabalho baseado em navegador. Ele suporta mais de 40 kernels de linguagem e se integra com Git, bancos de dados e armazenamento em nuvem através de um rico ecossistema de extensões.
Hospedar o JupyterLab em um VPS oferece a cientistas de dados e pesquisadores recursos de computação dedicados, sem limites de tempo de execução, sem limites de memória e sem redefinições de sessão. Seus pacotes instalados, ambientes configurados e conjuntos de dados em cache persistem entre as sessões, eliminando o ciclo constante de reinstalação comum em serviços de notebook em nuvem.
JupyterLab: principais recursos
Espaços de trabalho unificados
Trabalhe com notebooks, terminais, editores de texto e navegadores de arquivos simultaneamente em uma interface multi-painel ajustável — sem troca de contexto entre ferramentas.
Núcleos Multilíngues
Execute Python, R, Julia e mais de 40 outros kernels de linguagem, alternando entre eles na mesma sessão para usar a melhor ferramenta para cada tarefa.
Terminal Integrado
Instale pacotes com pip ou conda, gerencie repositórios Git e execute comandos do sistema diretamente do navegador sem um cliente SSH separado.
Colaboração em tempo real
Compartilhe sessões de notebook com colegas de equipe para edição simultânea, possibilitando análise de pares ao vivo e desenvolvimento colaborativo de modelos.
Ecossistema de Extensões
Estenda o JupyterLab com integração Git, conectores de banco de dados, inspetores de variáveis e ferramentas de visualização através de uma biblioteca crescente de extensões da comunidade.
Por que executar JupyterLab na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.