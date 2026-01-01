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Sistema de gerenciamento de estações de carregamento OCPP 2.0.1 de código aberto para operadores de rede de veículos elétricos.
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O que você pode criar com CitrineOS
CitrineOS é um sistema de gerenciamento de estações de carregamento (CSMS) de código aberto da LF Energy, construído em torno do protocolo OCPP 2.0.1, com suporte a versões anteriores para OCPP 1.6. O servidor roteia mensagens WebSocket de carregadores de VE, persiste transações e configurações em PostgreSQL com PostGIS, e expõe APIs REST e GraphQL através de uma camada Hasura para integrações de operadores.
Auto-hospedar o CitrineOS em seu VPS mantém a telemetria da estação, autorizações de motoristas e histórico de transações sob seu próprio controle, em vez de uma nuvem de fornecedor. O console GraphQL da Hasura permite que você consulte e gerencie dados da estação de carregamento diretamente no navegador, enquanto as portas WebSocket OCPP permanecem abertas para os carregadores se conectarem.
CitrineOS: principais recursos
OCPP 2.0.1 nativo
Implementa o mais recente Open Charge Point Protocol com núcleo certificado e perfis de segurança avançados, além de compatibilidade retroativa para estações OCPP 1.6.
Console de dados GraphQL
Hasura autogera uma API GraphQL tipada e um console sobre o esquema CitrineOS, permitindo consultas em tempo real sobre sessões, valores do medidor e status da estação.
Roteador de mensagens modular
Sistema de módulos baseado em decoradores encaminha mensagens OCPP através do RabbitMQ, para que os módulos de autorização, transações e relatórios escalem independentemente da camada WebSocket.
Acesso a dados GraphQL
Hasura auto-gera uma API GraphQL tipada sobre o esquema PostgreSQL do CitrineOS, expondo assinaturas em tempo real para sessões, valores do medidor e status da estação.
armazenamento compatível com S3
Instância MinIO integrada armazena imagens de firmware, logs de estação e pacotes de certificados via API S3 padrão, pronta para ser trocada por AWS S3 ou GCS mais tarde.
Por que executar CitrineOS na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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