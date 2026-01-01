CitrineOS é um sistema de gerenciamento de estações de carregamento (CSMS) de código aberto da LF Energy, construído em torno do protocolo OCPP 2.0.1, com suporte a versões anteriores para OCPP 1.6. O servidor roteia mensagens WebSocket de carregadores de VE, persiste transações e configurações em PostgreSQL com PostGIS, e expõe APIs REST e GraphQL através de uma camada Hasura para integrações de operadores.

Auto-hospedar o CitrineOS em seu VPS mantém a telemetria da estação, autorizações de motoristas e histórico de transações sob seu próprio controle, em vez de uma nuvem de fornecedor. O console GraphQL da Hasura permite que você consulte e gerencie dados da estação de carregamento diretamente no navegador, enquanto as portas WebSocket OCPP permanecem abertas para os carregadores se conectarem.