Implante Listmonk com instalação em um clique.
Gerenciador de newsletter e lista de e-mails auto-hospedado de alta performance, construído para milhões de assinantes.
Escolha um plano VPS para Listmonk
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Listmonk
O Listmonk é uma plataforma de newsletters e listas de e-mail rápida e de código aberto, construída com Go para máxima eficiência. Ela lida com milhões de assinantes com uso mínimo de recursos, suporta segmentação avançada, personalização e análise de campanhas, e funciona com qualquer provedor SMTP. A interface de administração limpa torna o gerenciamento de listas e o envio de campanhas simples, sem o inchaço das ferramentas de marketing corporativas.
A auto-hospedagem do Listmonk elimina taxas SaaS por e-mail ou por assinante, mantém seus dados de assinantes inteiramente em sua própria infraestrutura, e permite que você configure taxas de envio e provedores SMTP exatamente como seu fluxo de trabalho exige — sem limites de plataforma ou dependência de fornecedor.
Listmonk: principais recursos
Segmentação de Assinantes
Crie campanhas direcionadas segmentando assinantes com atributos personalizados e listas dinâmicas baseadas em consultas.
Análise de desempenho de Campanha
Acompanhe as taxas de abertura, cliques, devoluções e cancelamentos de inscrição com relatórios detalhados por campanha.
Múltiplos Provedores SMTP
Conecte qualquer provedor SMTP com failover e limitação de taxa por provedor para maximizar a entregabilidade.
Sistema de Modelo
Crie modelos de e-mail reutilizáveis em HTML e texto simples com substituição de variáveis para campanhas personalizadas.
REST API
Gerencie assinantes, listas e campanhas programaticamente através de uma API REST abrangente.
Privacidade e Ferramentas GDPR
Gerenciamento integrado de cancelamento de inscrição, gerenciamento de devoluções e ferramentas de exportação de dados para conformidade regulatória.
Por que executar Listmonk na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Gerenciador Docker integrado
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.