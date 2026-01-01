O Listmonk é uma plataforma de newsletters e listas de e-mail rápida e de código aberto, construída com Go para máxima eficiência. Ela lida com milhões de assinantes com uso mínimo de recursos, suporta segmentação avançada, personalização e análise de campanhas, e funciona com qualquer provedor SMTP. A interface de administração limpa torna o gerenciamento de listas e o envio de campanhas simples, sem o inchaço das ferramentas de marketing corporativas.

A auto-hospedagem do Listmonk elimina taxas SaaS por e-mail ou por assinante, mantém seus dados de assinantes inteiramente em sua própria infraestrutura, e permite que você configure taxas de envio e provedores SMTP exatamente como seu fluxo de trabalho exige — sem limites de plataforma ou dependência de fornecedor.