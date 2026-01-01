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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Listmonk

O Listmonk é uma plataforma de newsletters e listas de e-mail rápida e de código aberto, construída com Go para máxima eficiência. Ela lida com milhões de assinantes com uso mínimo de recursos, suporta segmentação avançada, personalização e análise de campanhas, e funciona com qualquer provedor SMTP. A interface de administração limpa torna o gerenciamento de listas e o envio de campanhas simples, sem o inchaço das ferramentas de marketing corporativas.

A auto-hospedagem do Listmonk elimina taxas SaaS por e-mail ou por assinante, mantém seus dados de assinantes inteiramente em sua própria infraestrutura, e permite que você configure taxas de envio e provedores SMTP exatamente como seu fluxo de trabalho exige — sem limites de plataforma ou dependência de fornecedor.

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O que você pode criar com {name}

Listmonk: principais recursos

Segmentação de Assinantes

Crie campanhas direcionadas segmentando assinantes com atributos personalizados e listas dinâmicas baseadas em consultas.

Análise de desempenho de Campanha

Acompanhe as taxas de abertura, cliques, devoluções e cancelamentos de inscrição com relatórios detalhados por campanha.

Múltiplos Provedores SMTP

Conecte qualquer provedor SMTP com failover e limitação de taxa por provedor para maximizar a entregabilidade.

Sistema de Modelo

Crie modelos de e-mail reutilizáveis em HTML e texto simples com substituição de variáveis para campanhas personalizadas.

REST API

Gerencie assinantes, listas e campanhas programaticamente através de uma API REST abrangente.

Privacidade e Ferramentas GDPR

Gerenciamento integrado de cancelamento de inscrição, gerenciamento de devoluções e ferramentas de exportação de dados para conformidade regulatória.

Por que executar Listmonk na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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