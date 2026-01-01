Komari é uma ferramenta de monitoramento de servidor leve e de código aberto, construída para quem faz auto-hospedagem e precisa de visibilidade em tempo real de sua infraestrutura, sem a complexidade das plataformas de monitoramento corporativas. Ela usa um pequeno agente instalado em cada servidor monitorado para coletar métricas de CPU, memória, disco e rede, que são então exibidas em um painel web limpo.

Como Komari é auto-hospedada, toda a telemetria do seu servidor permanece em sua própria infraestrutura, sem que nenhum dado seja enviado a serviços de terceiros. O design baseado em SQLite significa zero dependências de banco de dados externos, tornando-a rápida de implantar e simples de manter, mesmo para pequenas equipes e operadores individuais.