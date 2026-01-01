Implante Komari com instalação em um clique.
Painel de monitoramento de servidor auto-hospedado leve com coleta de dados baseada em agente e métricas em tempo real.
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O que você pode criar com Komari
Komari é uma ferramenta de monitoramento de servidor leve e de código aberto, construída para quem faz auto-hospedagem e precisa de visibilidade em tempo real de sua infraestrutura, sem a complexidade das plataformas de monitoramento corporativas. Ela usa um pequeno agente instalado em cada servidor monitorado para coletar métricas de CPU, memória, disco e rede, que são então exibidas em um painel web limpo.
Como Komari é auto-hospedada, toda a telemetria do seu servidor permanece em sua própria infraestrutura, sem que nenhum dado seja enviado a serviços de terceiros. O design baseado em SQLite significa zero dependências de banco de dados externos, tornando-a rápida de implantar e simples de manter, mesmo para pequenas equipes e operadores individuais.
Komari: principais recursos
Monitoramento baseado em agente
Instale o agente Komari leve em qualquer servidor para coletar e transmitir métricas de volta ao seu painel central.
Métricas em tempo real
Visualize o uso da CPU, o consumo de memória, a E/S de disco e o throughput da rede atualizados em tempo real na interface web.
Painel multi-servidor
Monitore todos os seus servidores a partir de um único painel de controle, com cada agente reportando-se independentemente para o host central.
Zero dependências externas
Armazenamento SQLite significa que não há um serviço de banco de dados separado para gerenciar — apenas o contêiner e um volume de dados persistente.
Suporte a tema personalizado
Personalize a aparência do painel para combinar com suas preferências ou a identidade visual da sua organização.
Por que executar Komari na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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