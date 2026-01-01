GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) é um servidor de API REST de código aberto que se conecta ao WhatsApp através do protocolo multidispositivo. Ele oferece uma interface de usuário web limpa para gerenciar sessões do WhatsApp e uma API REST completa para enviar mensagens, gerenciar contatos e lidar com webhooks — tudo a partir do seu próprio servidor.

Hospedar o GoWA em seu servidor VPS garante que os dados da sua sessão do WhatsApp permaneçam privados, sua API não tenha limites de taxa de provedores terceirizados, e você mantenha controle total sobre o roteamento de mensagens e as integrações de webhook.