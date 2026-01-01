Implante GoWA em instalação com um clique.
Leve API REST do WhatsApp e interface web construídas com Go para automação de mensagens multidispositivo.
Escolha um plano VPS para GoWA
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) é um servidor de API REST de código aberto que se conecta ao WhatsApp através do protocolo multidispositivo. Ele oferece uma interface de usuário web limpa para gerenciar sessões do WhatsApp e uma API REST completa para enviar mensagens, gerenciar contatos e lidar com webhooks — tudo a partir do seu próprio servidor.
Hospedar o GoWA em seu servidor VPS garante que os dados da sua sessão do WhatsApp permaneçam privados, sua API não tenha limites de taxa de provedores terceirizados, e você mantenha controle total sobre o roteamento de mensagens e as integrações de webhook.
GoWA: principais recursos
REST API
API HTTP completa para enviar mensagens de texto, imagens, documentos e localização programaticamente de qualquer linguagem ou ferramenta.
Suporte a Múltiplos Dispositivos
Conecte várias contas do WhatsApp a uma única instância de servidor sem precisar de conexões de telefone separadas.
Interface web
Interface web integrada para leitura de código QR, gerenciamento de sessão e teste de chamadas de API sem escrever código.
Integração de Webhook
Encaminhe mensagens recebidas para seus próprios endpoints para automação de chatbot, integração de CRM ou fluxos de trabalho de notificação.
Autenticação básica
Proteja a API e a interface web com credenciais de nome de usuário/senha para evitar acesso não autorizado.
Por que executar GoWA na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.