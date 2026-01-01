Implante o Elasticsearch com instalação de um clique.
Mecanismo de busca e análise distribuído construído sobre o Apache Lucene para busca em texto completo, registro de logs e análise de dados em tempo real.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Elasticsearch
O Elasticsearch é um mecanismo de busca e análise distribuído e RESTful no coração do Elastic Stack. Construído sobre o Apache Lucene, ele oferece busca de texto completo, agregações complexas e indexação quase em tempo real em grandes conjuntos de dados. Sua arquitetura distribuída suporta sharding e replicação automáticos, permitindo escalabilidade horizontal de um único nó para um grande cluster.
Hospedar o Elasticsearch por conta própria em seu VPS oferece recursos dedicados para um desempenho de consulta consistente, controle total sobre a configuração do índice e as políticas de retenção, e a capacidade de integrar com seu próprio stack de logging, monitoramento e aplicação sem precificação por documento ou restrições de fornecedor.
Elasticsearch: principais recursos
Pesquisa de Texto Completo
Busca poderosa com pontuação de relevância, com destaque, correspondência difusa e suporte a sinônimos, construída sobre a madura biblioteca Apache Lucene.
Indexação em Tempo Real
Documentos se tornam pesquisáveis em milissegundos após a ingestão, permitindo análises quase em tempo real e pesquisa em tempo real em conjuntos de dados continuamente atualizados.
Agregações Ricas
Calcule métricas, histogramas e agrupamentos multinível em uma única consulta, alimentando painéis interativos e relatórios de business intelligence.
Arquitetura Distribuída
Fragmentação e replicação automáticas distribuem dados entre nós para alta disponibilidade e escalabilidade horizontal à medida que os volumes de dados crescem.
API JSON RESTful
A interface HTTP/JSON simples permite que qualquer linguagem de programação consulte, indexe e gerencie dados sem drivers proprietários ou configuração complexa do cliente.
Por que executar Elasticsearch na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.