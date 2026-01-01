O Elasticsearch é um mecanismo de busca e análise distribuído e RESTful no coração do Elastic Stack. Construído sobre o Apache Lucene, ele oferece busca de texto completo, agregações complexas e indexação quase em tempo real em grandes conjuntos de dados. Sua arquitetura distribuída suporta sharding e replicação automáticos, permitindo escalabilidade horizontal de um único nó para um grande cluster.

Hospedar o Elasticsearch por conta própria em seu VPS oferece recursos dedicados para um desempenho de consulta consistente, controle total sobre a configuração do índice e as políticas de retenção, e a capacidade de integrar com seu próprio stack de logging, monitoramento e aplicação sem precificação por documento ou restrições de fornecedor.