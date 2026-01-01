Implante NoteDiscovery com um clique.
Base de conhecimento markdown auto-hospedada com visualização em grafo, backlinks e integração de IA integrada via MCP.
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O que você pode criar com NoteDiscovery
NoteDiscovery é um aplicativo leve e auto-hospedado de anotações e base de conhecimento que armazena todo o conteúdo como arquivos markdown simples em disco — sem banco de dados, sem serviços externos, sem dependência de fornecedor. O editor oferece suporte a pré-visualização em tempo real, matemática LaTeX, diagramas Mermaid, blocos de código com destaque de sintaxe e salvamento automático. Uma visualização de gráfico interativa visualiza as conexões entre as notas via wikilinks, e um painel de backlinks mostra quais notas fazem referência à atual — o fluxo de trabalho de pensamento conectado que torna ferramentas como o Obsidian populares, disponível inteiramente em seu próprio servidor.
Um servidor MCP (Model Context Protocol) integrado permite que assistentes de IA como Claude e Cursor consultem e atualizem suas notas diretamente, tornando o NoteDiscovery um dos poucos aplicativos de anotações auto-hospedados com integração nativa de agente de IA pronta para uso.
NoteDiscovery: principais recursos
Visualização em grafo e backlinks
Visualize as conexões entre as notas como um gráfico interativo e veja quais notas fazem referência à atual — facilitando a navegação em uma base de conhecimento em crescimento.
Servidor MCP integrado
O suporte ao Protocolo de Contexto de Modelo Nativo permite que assistentes de IA como Claude e Cursor leiam e escrevam suas notas diretamente, sem plugins ou configuração adicionais.
Editor de markdown completo
Prévia ao vivo, renderização de matemática LaTeX, diagramas Mermaid, realce de sintaxe para mais de 50 idiomas e edição com painel dividido em uma única interface baseada em navegador.
Compartilhamento de notas públicas
Gerar uma URL compartilhável protegida por token com código QR para qualquer nota, para que possa compartilhar páginas individuais sem expor toda a base de conhecimento.
Suporte para desenho e mídia
Incorpore imagens, áudios, vídeos e PDFs com pré-visualização embutida, e crie esboços no aplicativo salvos como arquivos PNG junto com suas notas markdown.
Por que executar NoteDiscovery na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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