NoteDiscovery é um aplicativo leve e auto-hospedado de anotações e base de conhecimento que armazena todo o conteúdo como arquivos markdown simples em disco — sem banco de dados, sem serviços externos, sem dependência de fornecedor. O editor oferece suporte a pré-visualização em tempo real, matemática LaTeX, diagramas Mermaid, blocos de código com destaque de sintaxe e salvamento automático. Uma visualização de gráfico interativa visualiza as conexões entre as notas via wikilinks, e um painel de backlinks mostra quais notas fazem referência à atual — o fluxo de trabalho de pensamento conectado que torna ferramentas como o Obsidian populares, disponível inteiramente em seu próprio servidor.

Um servidor MCP (Model Context Protocol) integrado permite que assistentes de IA como Claude e Cursor consultem e atualizem suas notas diretamente, tornando o NoteDiscovery um dos poucos aplicativos de anotações auto-hospedados com integração nativa de agente de IA pronta para uso.