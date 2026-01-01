Implante Open WebUI com um clique de instalação.
Interface de chat com IA auto-hospedada com RAG, suporte a múltiplos modelos e privacidade total — nenhum dado sai do seu servidor.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Open WebUI
Open WebUI é uma interface web abrangente e auto-hospedada para grandes modelos de linguagem que funciona com Ollama, OpenAI e qualquer API compatível com OpenAI. Com mais de 140.000 estrelas no GitHub, tornou-se a principal alternativa de código aberto aos serviços de chat de IA na nuvem, oferecendo uma experiência moderna semelhante ao ChatGPT com a privacidade e o controle da auto-hospedagem.
A Geração Aumentada por Recuperação (RAG) integrada permite que você crie bases de conhecimento a partir de seus próprios documentos para que a IA possa responder a perguntas com contexto de seus dados. Chamadas de voz, geração de imagens, integração de pesquisa na web e chamada de funções Python completam um conjunto de recursos que atende a pesquisadores individuais, equipes de desenvolvimento e empresas preocupadas com a privacidade.
Open WebUI: principais recursos
Suporte a Múltiplos LLMs
Conecte-se a Ollama, OpenAI, ou qualquer API compatível com OpenAI e alterne entre modelos na mesma conversa.
Documento RAG
Faça upload de documentos para criar uma base de conhecimento e deixe a IA responder a perguntas com contexto extraído diretamente dos seus arquivos.
Integração de Pesquisa Web
Obtenha informações em tempo real de mais de 15 provedores de busca diretamente para conversas de IA sem sair da interface.
Voz e Geração de Imagem
Fala para Texto, Texto para Fala e geração de imagens integrados, via DALL-E, ComfyUI e AUTOMATIC1111.
Autenticação Empresarial
Suporte a LDAP, SCIM 2.0 e OAuth, juntamente com controle de acesso baseado em função para implantações de equipes e organizações.
Por que executar Open WebUI na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.