Dragonfly é um armazenamento de dados moderno em memória que é totalmente compatível com as APIs Redis e Memcached, o que significa que qualquer aplicação existente que usa Redis pode mudar para o Dragonfly alterando apenas a string de conexão. Construído do zero para CPUs multi-core usando uma arquitetura de thread por núcleo sem compartilhamento, o Dragonfly oferece até 25 vezes mais throughput que o Redis no mesmo hardware, usando significativamente menos memória para o mesmo conjunto de dados.

Hospedar o Dragonfly por conta própria oferece às suas aplicações um cache de alto desempenho e um armazenamento de estrutura de dados sem custos por operação ou limites de conexão. O console de administração HTTP integrado fornece métricas de servidor e diagnósticos acessíveis de qualquer navegador, juntamente com total compatibilidade com a CLI do Redis e todas as bibliotecas de cliente Redis.