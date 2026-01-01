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O que você pode criar com Dragonfly

Dragonfly é um armazenamento de dados moderno em memória que é totalmente compatível com as APIs Redis e Memcached, o que significa que qualquer aplicação existente que usa Redis pode mudar para o Dragonfly alterando apenas a string de conexão. Construído do zero para CPUs multi-core usando uma arquitetura de thread por núcleo sem compartilhamento, o Dragonfly oferece até 25 vezes mais throughput que o Redis no mesmo hardware, usando significativamente menos memória para o mesmo conjunto de dados.

Hospedar o Dragonfly por conta própria oferece às suas aplicações um cache de alto desempenho e um armazenamento de estrutura de dados sem custos por operação ou limites de conexão. O console de administração HTTP integrado fornece métricas de servidor e diagnósticos acessíveis de qualquer navegador, juntamente com total compatibilidade com a CLI do Redis e todas as bibliotecas de cliente Redis.

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O que você pode criar com {name}

Dragonfly: principais recursos

Redis API Compatível

Use como um substituto do Redis — qualquer aplicativo que use uma biblioteca cliente Redis funciona com o Dragonfly apenas alterando a string de conexão.

25× Vazão do Redis

A arquitetura multithreaded shared-nothing satura todos os núcleos da CPU, entregando até 25x mais operações por segundo do que o Redis de thread única no mesmo hardware.

Menor Uso de Memória

Implementações inovadoras de estrutura de dados reduzem o consumo de memória em até 30% em comparação com o Redis para o mesmo conjunto de dados, permitindo que você armazene mais dados em um VPS menor.

Console de Administração integrado

A interface de administração HTTP na mesma porta fornece estatísticas do servidor, uso de memória e diagnósticos acessíveis diretamente de um navegador.

Memcached Compatível

Aceita comandos do protocolo de texto Memcached além de comandos Redis, tornando-o um substituto direto para ambos os sistemas de cache simultaneamente.

Por que executar Dragonfly na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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