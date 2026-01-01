Implante Dragonfly com instalação em um clique.
Armazenamento de dados em memória de alto desempenho, compatível com Redis, projetado para hardware moderno para entregar até 25x mais throughput que o Redis.
Escolha um plano VPS para Dragonfly
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Dragonfly
Dragonfly é um armazenamento de dados moderno em memória que é totalmente compatível com as APIs Redis e Memcached, o que significa que qualquer aplicação existente que usa Redis pode mudar para o Dragonfly alterando apenas a string de conexão. Construído do zero para CPUs multi-core usando uma arquitetura de thread por núcleo sem compartilhamento, o Dragonfly oferece até 25 vezes mais throughput que o Redis no mesmo hardware, usando significativamente menos memória para o mesmo conjunto de dados.
Hospedar o Dragonfly por conta própria oferece às suas aplicações um cache de alto desempenho e um armazenamento de estrutura de dados sem custos por operação ou limites de conexão. O console de administração HTTP integrado fornece métricas de servidor e diagnósticos acessíveis de qualquer navegador, juntamente com total compatibilidade com a CLI do Redis e todas as bibliotecas de cliente Redis.
Dragonfly: principais recursos
Redis API Compatível
Use como um substituto do Redis — qualquer aplicativo que use uma biblioteca cliente Redis funciona com o Dragonfly apenas alterando a string de conexão.
25× Vazão do Redis
A arquitetura multithreaded shared-nothing satura todos os núcleos da CPU, entregando até 25x mais operações por segundo do que o Redis de thread única no mesmo hardware.
Menor Uso de Memória
Implementações inovadoras de estrutura de dados reduzem o consumo de memória em até 30% em comparação com o Redis para o mesmo conjunto de dados, permitindo que você armazene mais dados em um VPS menor.
Console de Administração integrado
A interface de administração HTTP na mesma porta fornece estatísticas do servidor, uso de memória e diagnósticos acessíveis diretamente de um navegador.
Memcached Compatível
Aceita comandos do protocolo de texto Memcached além de comandos Redis, tornando-o um substituto direto para ambos os sistemas de cache simultaneamente.
Por que executar Dragonfly na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.