Jenkins é o servidor de automação de código aberto líder mundial, usado por milhões de equipes de desenvolvimento para impulsionar pipelines de integração contínua e entrega contínua. Com mais de 1.800 plugins, o Jenkins se integra com praticamente todas as ferramentas no desenvolvimento de software moderno — do Git e GitHub ao Docker, Kubernetes, AWS e muito mais.

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