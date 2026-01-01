Implante Jenkins com um clique.
Servidor de automação de código aberto para construir pipelines de CI/CD com mais de 1.800 integrações de plugins.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Jenkins
Jenkins é o servidor de automação de código aberto líder mundial, usado por milhões de equipes de desenvolvimento para impulsionar pipelines de integração contínua e entrega contínua. Com mais de 1.800 plugins, o Jenkins se integra com praticamente todas as ferramentas no desenvolvimento de software moderno — do Git e GitHub ao Docker, Kubernetes, AWS e muito mais.
Hospedar o Jenkins por conta própria em seu próprio VPS oferece a você recursos de build dedicados, sem cobrança por minuto, sem limites de tempo de execução e controle total sobre seu ambiente de build. Instale qualquer SDK, compilador ou dependência que seus projetos exigem sem encontrar restrições de plataforma.
Jenkins: principais recursos
Pipeline como Código
Defina fluxos de trabalho de CI/CD em um Jenkinsfile com controle de versão, tornando sua automação reproduzível e revisável junto com o código da sua aplicação.
Mais de 1.800 Plugins
Integre Jenkins com GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack e praticamente qualquer ferramenta que seu fluxo de trabalho de desenvolvimento depende.
Compilações Distribuídas
Distribua compilações entre múltiplos agentes para execução paralela, reduzindo drasticamente o tempo de feedback em grandes suítes de teste.
Controle de Acesso Baseado em Função
Gerenciar acesso da equipe com permissões granulares, suportando provedores de autenticação LDAP, Active Directory, OAuth e SAML.
Compilações Programadas e Acionadas
Execute builds em agendamentos cron, webhooks Git, conclusões de jobs upstream ou etapas de aprovação manual para corresponder a qualquer fluxo de trabalho de lançamento.
Por que executar Jenkins na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.