O Jotty é uma ferramenta de produtividade minimalista e auto-hospedada que armazena tudo em arquivos Markdown e JSON — sem a necessidade de manter um banco de dados. Ele combina um editor WYSIWYG TipTap para notas ricas e checklists com quadros Kanban e controle de tempo básico, cobrindo o gerenciamento de tarefas diárias sem complexidade desnecessária.

Executar o Jotty em seu próprio VPS significa que suas notas e listas de tarefas permanecem privadas, acessíveis de qualquer dispositivo e livres de taxas de assinatura. O suporte multiusuário com um painel de administração permite que famílias ou pequenas equipes compartilhem uma única instância com coleções de notas separadas e compartilhamento colaborativo opcional via links.