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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

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Acesso rápido aos registros do contêiner
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Jotty

O Jotty é uma ferramenta de produtividade minimalista e auto-hospedada que armazena tudo em arquivos Markdown e JSON — sem a necessidade de manter um banco de dados. Ele combina um editor WYSIWYG TipTap para notas ricas e checklists com quadros Kanban e controle de tempo básico, cobrindo o gerenciamento de tarefas diárias sem complexidade desnecessária.

Executar o Jotty em seu próprio VPS significa que suas notas e listas de tarefas permanecem privadas, acessíveis de qualquer dispositivo e livres de taxas de assinatura. O suporte multiusuário com um painel de administração permite que famílias ou pequenas equipes compartilhem uma única instância com coleções de notas separadas e compartilhamento colaborativo opcional via links.

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O que você pode criar com {name}

Jotty: principais recursos

Armazenamento Baseado em Arquivo

Notas e tarefas são salvas como arquivos Markdown e JSON — fáceis de fazer backup, controlar a versão ou migrar sem ferramentas de exportação proprietárias.

Editor de Texto Rico

O editor WYSIWYG com tecnologia TipTap suporta Markdown, blocos de código com destaque de sintaxe e listas de verificação de arrastar e soltar para anotações produtivas.

Quadros Kanban

Visualize fluxos de trabalho de tarefas com quadros de projeto estilo Kanban e rastreamento de tempo integrado, sem implantar uma plataforma de gerenciamento de projetos pesada.

Acesso Multi-usuário

O painel de administração suporta múltiplas contas de usuário com coleções de notas separadas e links compartilháveis para colaboração seletiva.

Por que executar Jotty na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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