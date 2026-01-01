Implante Jotty com instalação em um clique.
Gerenciador de tarefas e anotações leve, baseado em arquivos com quadros Kanban e suporte a Markdown — sem necessidade de banco de dados.
Escolha um plano VPS para Jotty
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Jotty
O Jotty é uma ferramenta de produtividade minimalista e auto-hospedada que armazena tudo em arquivos Markdown e JSON — sem a necessidade de manter um banco de dados. Ele combina um editor WYSIWYG TipTap para notas ricas e checklists com quadros Kanban e controle de tempo básico, cobrindo o gerenciamento de tarefas diárias sem complexidade desnecessária.
Executar o Jotty em seu próprio VPS significa que suas notas e listas de tarefas permanecem privadas, acessíveis de qualquer dispositivo e livres de taxas de assinatura. O suporte multiusuário com um painel de administração permite que famílias ou pequenas equipes compartilhem uma única instância com coleções de notas separadas e compartilhamento colaborativo opcional via links.
Jotty: principais recursos
Armazenamento Baseado em Arquivo
Notas e tarefas são salvas como arquivos Markdown e JSON — fáceis de fazer backup, controlar a versão ou migrar sem ferramentas de exportação proprietárias.
Editor de Texto Rico
O editor WYSIWYG com tecnologia TipTap suporta Markdown, blocos de código com destaque de sintaxe e listas de verificação de arrastar e soltar para anotações produtivas.
Quadros Kanban
Visualize fluxos de trabalho de tarefas com quadros de projeto estilo Kanban e rastreamento de tempo integrado, sem implantar uma plataforma de gerenciamento de projetos pesada.
Acesso Multi-usuário
O painel de administração suporta múltiplas contas de usuário com coleções de notas separadas e links compartilháveis para colaboração seletiva.
Por que executar Jotty na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.