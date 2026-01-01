Kapowarr é um gerenciador de biblioteca de quadrinhos auto-hospedado, construído para o ecossistema arr, projetado para automatizar o download, a renomeação e a organização de edições de quadrinhos digitais, volumes e graphic novels. Assim como o Sonarr para séries de TV ou o Radarr para filmes, o Kapowarr permite que você adicione títulos que deseja acompanhar e, em seguida, pesquisa e baixa automaticamente novas edições à medida que elas ficam disponíveis em uma variedade de fontes suportadas.

O aplicativo pode importar bibliotecas de quadrinhos existentes, converter formatos de arquivo e organizar arquivos de acordo com esquemas de nomenclatura personalizáveis. Executar o Kapowarr em um VPS mantém sua biblioteca acessível de qualquer lugar, enquanto automatiza o trabalho de manutenção que, de outra forma, exigiria um esforço manual contínuo.