Implante Kapowarr com instalação de um clique.
Gerenciador de biblioteca de quadrinhos auto-hospedado que baixa, organiza e gerencia automaticamente sua coleção de quadrinhos digitais.
Escolha um plano VPS para Kapowarr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Kapowarr
Kapowarr é um gerenciador de biblioteca de quadrinhos auto-hospedado, construído para o ecossistema arr, projetado para automatizar o download, a renomeação e a organização de edições de quadrinhos digitais, volumes e graphic novels. Assim como o Sonarr para séries de TV ou o Radarr para filmes, o Kapowarr permite que você adicione títulos que deseja acompanhar e, em seguida, pesquisa e baixa automaticamente novas edições à medida que elas ficam disponíveis em uma variedade de fontes suportadas.
O aplicativo pode importar bibliotecas de quadrinhos existentes, converter formatos de arquivo e organizar arquivos de acordo com esquemas de nomenclatura personalizáveis. Executar o Kapowarr em um VPS mantém sua biblioteca acessível de qualquer lugar, enquanto automatiza o trabalho de manutenção que, de outra forma, exigiria um esforço manual contínuo.
Kapowarr: principais recursos
Downloads automatizados de problemas
Adicione os volumes que você deseja seguir e o Kapowarr busca e baixa automaticamente novas edições assim que são lançadas.
Importação e organização de bibliotecas
Importe uma biblioteca de quadrinhos existente e deixe o Kapowarr renomear, mover e organizar arquivos de acordo com seu esquema de nomenclatura preferido.
Download multifonte
Baixe de links DDL, Pixeldrain, Mega e muitas outras fontes com preferências de qualidade e formato configuráveis.
Conversão de formato
Extrair e converter automaticamente arquivos compactados baixados para o seu formato de quadrinhos preferido durante o processo de importação.
Pesquisa manual e automática
Use a pesquisa monitorada com um clique para obter volumes inteiros automaticamente, ou navegue e escolha lançamentos específicos com a pesquisa manual.
Por que executar Kapowarr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.