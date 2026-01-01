Implante Crawl4AI com um clique.
Web crawler de código aberto que converte sites em Markdown limpo e pronto para LLM para pipelines de dados de IA.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Crawl4AI
O Crawl4AI é um web crawler e scraper avançado, projetado especificamente para aplicações de IA. Ele transforma o conteúdo da web em saída Markdown estruturada e pronta para LLM, tornando-o a base ideal para sistemas RAG (Geração Aumentada por Recuperação), conjuntos de dados de treinamento e pipelines de conteúdo impulsionados por IA. Com mais de 50.000 estrelas no GitHub, tornou-se a solução de rastreamento preferida na comunidade de desenvolvedores de IA.
A plataforma oferece controle total do navegador para sites com muito JavaScript, rastreamento assíncrono com pooling de navegadores, filtragem inteligente de conteúdo e acesso à API RESTful — tudo isso empacotado com um painel de monitoramento em tempo real e um playground interativo. Auto-hospedar o Crawl4AI em seu VPS oferece computação dedicada para operações de rastreamento intensivas e controle total sobre o tratamento de dados, sem rotear conteúdo sensível por serviços de terceiros.
Crawl4AI: principais recursos
Saída pronta para LLM
Converte páginas rastreadas em Markdown limpo, otimizado para alimentar diretamente pipelines de modelo de linguagem e sistemas RAG.
Controle Total do Navegador
Lida com páginas renderizadas em JavaScript e conteúdo dinâmico usando pool de navegadores para alto desempenho e extração precisa de dados.
Acesso à API RESTful
Expõe endpoints HTTP para integrar rastreamento web em aplicações existentes e fluxos de trabalho de dados automatizados.
Monitoramento em Tempo Real
Painel integrado e playground interativo permitem acompanhar operações de rastreamento, testar estratégias de extração e depurar configurações ao vivo.
Filtragem Inteligente
Estratégias de extração estruturada filtram o ruído e isolam o conteúdo relevante, reduzindo o trabalho de pós-processamento no seu pipeline de IA.
Por que executar Crawl4AI na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.