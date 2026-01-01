Até 70% de desconto no Crawl4AI

Implante Crawl4AI com um clique.

Web crawler de código aberto que converte sites em Markdown limpo e pronto para LLM para pipelines de dados de IA.

Publique seu aplicativo na hora
Backups semanais grátis e automáticos
VPS gerenciado por IA
R$ 29,99 /mês
Escolha um plano
30 dias para pedir reembolso
Implante Crawl4AI com um clique.

Escolha um plano VPS para Crawl4AI

66% de desconto
KVM 1
R$ 87,99
R$ 29,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 719,76 (preço normal R$ 2.111,76). Renovação por R$ 59,99/mês.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$ 108,99
R$ 43,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 1.055,76 (preço normal R$ 2.615,76). Renovação por R$ 77,99/mês.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$ 196,99
R$ 59,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 1.439,76 (preço normal R$ 4.727,76). Renovação por R$ 149,99/mês.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$ 359,99
R$ 119,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 2.879,76 (preço normal R$ 8.639,76). Renovação por R$ 259,99/mês.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 1
R$ 87,99
R$ 29,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 719,76 (preço normal R$ 2.111,76). Renovação por R$ 59,99/mês.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$ 108,99
R$ 43,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 1.055,76 (preço normal R$ 2.615,76). Renovação por R$ 77,99/mês.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$ 196,99
R$ 59,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 1.439,76 (preço normal R$ 4.727,76). Renovação por R$ 149,99/mês.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$ 359,99
R$ 119,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 2.879,76 (preço normal R$ 8.639,76). Renovação por R$ 259,99/mês.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O que você pode criar com Crawl4AI

O Crawl4AI é um web crawler e scraper avançado, projetado especificamente para aplicações de IA. Ele transforma o conteúdo da web em saída Markdown estruturada e pronta para LLM, tornando-o a base ideal para sistemas RAG (Geração Aumentada por Recuperação), conjuntos de dados de treinamento e pipelines de conteúdo impulsionados por IA. Com mais de 50.000 estrelas no GitHub, tornou-se a solução de rastreamento preferida na comunidade de desenvolvedores de IA.

A plataforma oferece controle total do navegador para sites com muito JavaScript, rastreamento assíncrono com pooling de navegadores, filtragem inteligente de conteúdo e acesso à API RESTful — tudo isso empacotado com um painel de monitoramento em tempo real e um playground interativo. Auto-hospedar o Crawl4AI em seu VPS oferece computação dedicada para operações de rastreamento intensivas e controle total sobre o tratamento de dados, sem rotear conteúdo sensível por serviços de terceiros.

Comece agora
O que você pode criar com {name}

Crawl4AI: principais recursos

Saída pronta para LLM

Converte páginas rastreadas em Markdown limpo, otimizado para alimentar diretamente pipelines de modelo de linguagem e sistemas RAG.

Controle Total do Navegador

Lida com páginas renderizadas em JavaScript e conteúdo dinâmico usando pool de navegadores para alto desempenho e extração precisa de dados.

Acesso à API RESTful

Expõe endpoints HTTP para integrar rastreamento web em aplicações existentes e fluxos de trabalho de dados automatizados.

Monitoramento em Tempo Real

Painel integrado e playground interativo permitem acompanhar operações de rastreamento, testar estratégias de extração e depurar configurações ao vivo.

Filtragem Inteligente

Estratégias de extração estruturada filtram o ruído e isolam o conteúdo relevante, reduzindo o trabalho de pós-processamento no seu pipeline de IA.

Por que executar Crawl4AI na Hostinger?

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Comece local. Cresça global.

Escolha um servidor próximo ao seu público para acelerar o carregamento do seu site. Temos servidores na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.
Comece agora
Comece local. Cresça global.

Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

Comece agora

Explore mais aplicativos para implantar

9router

9router

Proxy de roteamento de API de IA com otimização de tokens para mais de 40 provedores de LLM

Selecionar
Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

Selecionar
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Centro de comando de interface web de código aberto para o agente de IA Hermes

Selecionar
Veja todos os aplicativos

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.