Implante MistServer com instalação de um clique.
Kit de ferramentas de mídia completo e de código aberto para construir e entregar aplicativos de streaming de internet estáveis em escala.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com MistServer
MistServer é um kit de ferramentas de streaming de mídia de código aberto e completo, projetado para construir aplicações de streaming na internet. Ele suporta uma ampla gama de protocolos de entrada e saída — incluindo RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT e RTSP — permitindo que você ingira, processe e entregue mídia para qualquer player ou dispositivo. Uma interface web integrada na porta 4242 oferece configuração completa do servidor, gerenciamento de stream e monitoramento em tempo real sem ferramentas adicionais.
Projetado para desenvolvedores que criam aplicações de streaming over-the-top (OTT), o MistServer é leve, modular e de uso gratuito para qualquer finalidade, incluindo comercial. Hospedar por conta própria no seu VPS oferece controle total sobre sua infraestrutura de streaming, sem taxas por espectador ou dependências de terceiros.
MistServer: principais recursos
Suporte a múltiplos protocolos
Capturar e distribuir streams via RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT e RTSP a partir de um único servidor, sem configuração de plugin.
Configuração Web
Configurar streams, gerenciar entradas e monitorar o desempenho do servidor a partir da interface web integrada, sem acesso à linha de comando.
Streaming de Baixa Latência
Opções de saída SRT e WebRTC permitem streaming com latência abaixo de um segundo para eventos ao vivo e aplicações interativas.
Aplicação OTT Concluída
Desenvolvido para desenvolvedores que constroem plataformas de streaming OTT, o MistServer lida com a camada de entrega de mídia para que você possa focar na sua aplicação.
Arquitetura Modular
Remova binários de protocolo não utilizados para reduzir a pegada do servidor, mantendo apenas os protocolos de streaming que sua aplicação exige.
Por que executar MistServer na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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