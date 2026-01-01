MistServer é um kit de ferramentas de streaming de mídia de código aberto e completo, projetado para construir aplicações de streaming na internet. Ele suporta uma ampla gama de protocolos de entrada e saída — incluindo RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT e RTSP — permitindo que você ingira, processe e entregue mídia para qualquer player ou dispositivo. Uma interface web integrada na porta 4242 oferece configuração completa do servidor, gerenciamento de stream e monitoramento em tempo real sem ferramentas adicionais.

Projetado para desenvolvedores que criam aplicações de streaming over-the-top (OTT), o MistServer é leve, modular e de uso gratuito para qualquer finalidade, incluindo comercial. Hospedar por conta própria no seu VPS oferece controle total sobre sua infraestrutura de streaming, sem taxas por espectador ou dependências de terceiros.