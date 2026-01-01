ONLYOFFICE Docs (Document Server) é um pacote de escritório online de código aberto que oferece edição colaborativa baseada em navegador de DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF e outros formatos para o seu próprio servidor. Ele oferece compatibilidade perfeita com o formato Microsoft Office, tornando-o um substituto perfeito para ferramentas de escritório em nuvem sem expor seus documentos a serviços de terceiros.

Hospedar o ONLYOFFICE Docs por conta própria prioriza a privacidade dos documentos — os arquivos nunca saem da sua infraestrutura. Ele se integra com Nextcloud, ownCloud, Seafile e dezenas de outras plataformas através de conectores oficiais, e usa a segurança de token JWT para proteger o acesso à API. A Community Edition suporta até 20 conexões de edição simultâneas sem custo.