Implante ONLYOFFICE Docs com um clique.
Pacote de escritório online auto-hospedado com edição colaborativa em tempo real de arquivos Word, Excel e PowerPoint no seu navegador.
Escolha um plano VPS para ONLYOFFICE Docs
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Document Server) é um pacote de escritório online de código aberto que oferece edição colaborativa baseada em navegador de DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF e outros formatos para o seu próprio servidor. Ele oferece compatibilidade perfeita com o formato Microsoft Office, tornando-o um substituto perfeito para ferramentas de escritório em nuvem sem expor seus documentos a serviços de terceiros.
Hospedar o ONLYOFFICE Docs por conta própria prioriza a privacidade dos documentos — os arquivos nunca saem da sua infraestrutura. Ele se integra com Nextcloud, ownCloud, Seafile e dezenas de outras plataformas através de conectores oficiais, e usa a segurança de token JWT para proteger o acesso à API. A Community Edition suporta até 20 conexões de edição simultâneas sem custo.
ONLYOFFICE Docs: principais recursos
Colaboração em Tempo Real
Vários usuários podem coeditar documentos, planilhas e apresentações simultaneamente com rastreamento de cursor em tempo real, comentários e controle de alterações.
Compatibilidade com MS Office
Abra, edite e salve arquivos DOCX, XLSX e PPTX com alta fidelidade — sem artefatos de conversão de formato ou alterações de layout.
Suporte a Vários Formatos
Suporta DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF, e mais em editores de documentos, planilhas e apresentações.
Segurança da API JWT
A validação de JSON Web Token protege cada requisição de API, garantindo que apenas integrações e usuários autorizados possam acessar o servidor de documentos.
Integração Nextcloud e Seafile
Conectores oficiais para Nextcloud, ownCloud, Seafile e mais de 40 outras plataformas transformam o ONLYOFFICE Docs em um backend de edição colaborativa integrável.
Editor de PDF e Formulários
Edite PDFs e crie formulários PDF preenchíveis diretamente no navegador, sem software ou plugins adicionais.
Por que executar ONLYOFFICE Docs na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.