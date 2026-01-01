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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs (Document Server) é um pacote de escritório online de código aberto que oferece edição colaborativa baseada em navegador de DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF e outros formatos para o seu próprio servidor. Ele oferece compatibilidade perfeita com o formato Microsoft Office, tornando-o um substituto perfeito para ferramentas de escritório em nuvem sem expor seus documentos a serviços de terceiros.

Hospedar o ONLYOFFICE Docs por conta própria prioriza a privacidade dos documentos — os arquivos nunca saem da sua infraestrutura. Ele se integra com Nextcloud, ownCloud, Seafile e dezenas de outras plataformas através de conectores oficiais, e usa a segurança de token JWT para proteger o acesso à API. A Community Edition suporta até 20 conexões de edição simultâneas sem custo.

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ONLYOFFICE Docs: principais recursos

Colaboração em Tempo Real

Vários usuários podem coeditar documentos, planilhas e apresentações simultaneamente com rastreamento de cursor em tempo real, comentários e controle de alterações.

Compatibilidade com MS Office

Abra, edite e salve arquivos DOCX, XLSX e PPTX com alta fidelidade — sem artefatos de conversão de formato ou alterações de layout.

Suporte a Vários Formatos

Suporta DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF, e mais em editores de documentos, planilhas e apresentações.

Segurança da API JWT

A validação de JSON Web Token protege cada requisição de API, garantindo que apenas integrações e usuários autorizados possam acessar o servidor de documentos.

Integração Nextcloud e Seafile

Conectores oficiais para Nextcloud, ownCloud, Seafile e mais de 40 outras plataformas transformam o ONLYOFFICE Docs em um backend de edição colaborativa integrável.

Editor de PDF e Formulários

Edite PDFs e crie formulários PDF preenchíveis diretamente no navegador, sem software ou plugins adicionais.

Por que executar ONLYOFFICE Docs na Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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