Seu Spotify é um painel de análise auto-hospedado que rastreia todo o seu histórico de escuta do Spotify e o visualiza através de gráficos ricos: principais artistas e faixas ao longo do tempo, tempo de escuta por dia e hora, distribuições de gênero, rotações de álbuns e tendências históricas ao longo dos anos. Ao contrário do Spotify Wrapped, que aparece apenas uma vez por ano, o Seu Spotify oferece a mesma profundidade de insights sob demanda, para qualquer período que você escolher.

Auto-hospedar o Seu Spotify em um VPS mantém cada reprodução, curtida e pulo em um banco de dados que você controla — as próprias exportações de dados do Spotify são limitadas às 50 faixas mais recentes, mas o Seu Spotify consulta a API continuamente e constrói um arquivo de escuta pessoal completo que cresce enquanto a instância estiver em execução.