Implante Seu Spotify com instalação em um clique.
Painel de estatísticas de escuta do Spotify auto-hospedado com gráficos detalhados, histórico e análises aprofundadas.
Escolha um plano VPS para Your Spotify
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Your Spotify
Seu Spotify é um painel de análise auto-hospedado que rastreia todo o seu histórico de escuta do Spotify e o visualiza através de gráficos ricos: principais artistas e faixas ao longo do tempo, tempo de escuta por dia e hora, distribuições de gênero, rotações de álbuns e tendências históricas ao longo dos anos. Ao contrário do Spotify Wrapped, que aparece apenas uma vez por ano, o Seu Spotify oferece a mesma profundidade de insights sob demanda, para qualquer período que você escolher.
Auto-hospedar o Seu Spotify em um VPS mantém cada reprodução, curtida e pulo em um banco de dados que você controla — as próprias exportações de dados do Spotify são limitadas às 50 faixas mais recentes, mas o Seu Spotify consulta a API continuamente e constrói um arquivo de escuta pessoal completo que cresce enquanto a instância estiver em execução.
Your Spotify: principais recursos
Captura contínua de histórico
Consulta a API do Spotify a cada poucos segundos para registrar cada reprodução, incluindo faixas puladas e reproduções parciais — muito além do que o Spotify exporta.
Melhores artistas, faixas e álbuns
Intervalos de tempo configuráveis mostram seu conteúdo mais reproduzido por contagem de reproduções, tempo de reprodução ou descobertas inéditas.
Padrões de escuta e tendências
Mapas de calor e gráficos visualizam quando você mais ouve — hora do dia, dia da semana, tendências mensais e comparações ano a ano.
Análise de gênero e tom
Agrega os recursos de áudio das faixas e as tags de gênero do Spotify em gráficos que mostram como seu gosto muda ao longo do tempo.
Painéis multiusuário
Cada usuário conecta sua própria conta do Spotify através do OAuth para que cada família possa acompanhar o que ouve separadamente em um único servidor.
Por que executar Your Spotify na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Plausible Analytics
O Plausible é uma alternativa leve ao Google Analytics, focada em privacidade e conformidade com a LGPD/GDPR
Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.