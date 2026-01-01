OpenProject é uma plataforma de gerenciamento de projetos de código aberto que oferece às equipes uma alternativa auto-hospedada ao Jira, Asana e Basecamp. Ele cobre todo o ciclo de vida do projeto — desde o rastreamento de tarefas e bugs, passando pelo planejamento de cronogramas Gantt, quadros Agile (Scrum e Kanban) e controle de tempo integrado — em um único aplicativo. Ao contrário das ferramentas SaaS, a auto-hospedagem mantém todos os dados do projeto, cronogramas e comunicação da equipe dentro da sua própria infraestrutura.

Equipes de desenvolvimento de software, engenharia, governo e organizações de construção usam o OpenProject para gerenciar projetos complexos e multi-equipes com requisitos rigorosos de soberania de dados. Este modelo implanta o OpenProject com serviços dedicados de web, worker em segundo plano e PostgreSQL, seguindo a arquitetura de produção recomendada.