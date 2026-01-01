Implante o OpenProject com um clique.
Plataforma de gerenciamento de projetos de código aberto cobrindo rastreamento de tarefas, planejamento Gantt, quadros Agile e rastreamento de tempo em uma aplicação auto-hospedada.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OpenProject
OpenProject é uma plataforma de gerenciamento de projetos de código aberto que oferece às equipes uma alternativa auto-hospedada ao Jira, Asana e Basecamp. Ele cobre todo o ciclo de vida do projeto — desde o rastreamento de tarefas e bugs, passando pelo planejamento de cronogramas Gantt, quadros Agile (Scrum e Kanban) e controle de tempo integrado — em um único aplicativo. Ao contrário das ferramentas SaaS, a auto-hospedagem mantém todos os dados do projeto, cronogramas e comunicação da equipe dentro da sua própria infraestrutura.
Equipes de desenvolvimento de software, engenharia, governo e organizações de construção usam o OpenProject para gerenciar projetos complexos e multi-equipes com requisitos rigorosos de soberania de dados. Este modelo implanta o OpenProject com serviços dedicados de web, worker em segundo plano e PostgreSQL, seguindo a arquitetura de produção recomendada.
OpenProject: principais recursos
Acompanhamento de pacote de trabalho
Crie e gerencie tarefas, bugs, histórias de usuário e marcos com metadados ricos, hierarquias e relações entre os itens.
Planejamento de cronograma Gantt
Agende o trabalho ao longo do tempo com gráficos de Gantt interativos, dependências e acompanhamento de marcos para projetos multifásicos.
Quadros ágeis
Execute sprints Scrum ou fluxos de trabalho Kanban com quadros de arrastar e soltar, gerenciamento de backlog e acompanhamento de velocidade.
Controle de tempo e custos
Registrar o tempo em pacotes de trabalho, definir orçamentos e gerar relatórios de custos para manter os projetos dentro do prazo e do orçamento.
Integração GitHub e GitLab
Vincule pull requests e commits diretamente a pacotes de trabalho, oferecendo a desenvolvedores e gerentes de projeto uma visão unificada do progresso.
Por que executar OpenProject na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.